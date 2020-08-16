Bakan Soylu duyurdu! 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesinin dijitalleştirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 2017'den bugüne kadar 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesinin dijitalleştirildiğini bildirdi.
|16 Ağustos 2020 20:42
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 2017'den bugüne kadar 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesinin dijitalleştirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçmişi kayıt altına almanın tarihe ve geleceğe not düşmek olduğunu belirterek, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 2017'den bugüne kadar 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesinin dijital ortama alındığını kaydetti.
Soylu, çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.
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