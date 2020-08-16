Göç İdaresi Genel Müdürü barınma kamplarını ziyaret etti
Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Osmaniye'de Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi ve Düziçi GGM'nde incelemelerde bulundu.
|16 Ağustos 2020 20:45
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Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Osmaniye'de Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi ve Düziçi GGM'nde incelemelerde bulundu.
Osmaniye ili Cevdetiye beldesinde bulunan Geçici Barınma Merkezindeki çalışmaları yerinde inceleyen Savaş Ünlü, barınma merkezindeki kalan Suriyeli aileleri ziyaret etti. Buradan Düziçi ilçesinde bulunan GGM' de incelemelerde bulunan Savaş Ünlü, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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