Altın alacaklar dikkat! Darphane talebe yetişemiyor

Altın fiyatlarının yükselişi sebebiyle kuyumcular, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusunda uyardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ışığında normalleşme kuralları, her sektörü olduğu gibi kuyumculuk sektörünü de olumlu yönde etkiledi. Normalleşmenin yanı sıra düğün sezonunun da açılmasıyla birlikte kuyumcular hareketlenmeye başladı. Altının son günlerde artan fiyatı sonrası kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusunda da uyarmayı unutmadı. İnternetten yapılan alışverişlerde görsel kandırmacanın yanı sıra sahte altın riskiyle karşılanabileceği uyarısı yapan Sünetci, sözlerine şöyle devam etti;

"İnternetten altın alışverişi güvenli değil. İnternette gösterdikleri ürünleri görsel desteklerle canlı hale getiriyorlar ama orijinali o şekilde gelmiyor. Üstelik sahte olabilme riski de var. Altının fiyatı yükseldikçe bu tarz riskler de çoğalıyor. Sahte altını ayırt edebilmek çok zor. Kuyumcular bile bunu ayırt etmekte zorlanıyor, hatta bazen ayırt edemiyor. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz, tanıdık veya bilindik kuyumculardan alışveriş yapmaları."

DARPHANE TALEBE YETİŞEMİYOR, KUYUMCULARDA ALTIN KALMADI

Bilecikli kuyumcu esnafı İbrahim Rafet Sünetci, son dönemde her gün rekor tazeleyen altın satışlarının her geçen gün arttığını, altına talep artınca kuyumcuların altını yok satmaya başladığını anlatarak, "Darphane talebe yetişemiyor" dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin etkilediği altın fiyatlarında rekorlar görülmeye devam ederken, altının ons fiyatı psikolojik seviye olan 2 bin doları aştı. Türkiye'de ise altının gram fiyatı son 1 haftada 443 liradan 483 liraya çıktı. Fiyatların sürekli yükselmesi ise yatırım yapmak isteyen vatandaşları kuyumculara yöneltiyor.

"KUYUMCULAR ALTINI YOK SATMAYA BAŞLADILAR"

Darphanenin taleplere yetişemediğinden kuyumcuların taleplere cevap veremediğini anlatan kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, "Altın son 3 aydır her gün yukarı gitmeye devam ediyor. Yine bu birkaç gündür de üst düzey çıkışlarına devam etti. Şu anda altın yetiştiremiyoruz ve yok satmaya başladık. Çünkü artık darp hane altın yetiştiremiyor. Çünkü talep çok çoğaldı. Tüm Türkiye'de talep çoğalınca şu anda altın yetiştiremiyoruz ve yok satmaya başladık. Bunun sebeplerinden bir tanesini söyleye bilirsek korona virüs salgınının tekrar yaygınlaşmasından dolayı oldu. İkinci sebepten biride faizlerin düşürülmesinden dolayı altına talep arttı. Vatandaşlar bankalardan paralarını çekip altına yöneldiler. Şu anda Cumhuriyet altını 3 bin 550 civarında gezmekte ve 3 bin 350 lira gibi geri alınmakta. 200 lira gibi makas uygulanmaya başlandı" dedi.

"GRAM ALTININ 612 SEVİYELERİNE ÇIKACAĞI SÖYLENİYOR"

Sünetci, ekonomistlerin verdiği demeçlere göre gram altının 612 seviyelerine kadar çıkacağı söylediklerini anlatarak, "Eğer bu seviyelerde bugün itibari ile altında kar satışları geri gelmez ise bu fiyat tekrar yönünü yukarı doğru çevirmiş olur. Bizim beklentilerimiz belki önümüzdeki hafta içerisinde buralardan kar satışı dengelenirse, fiyatlar biraz normale girecek gibi gözüküyor" dedi.

"ŞU AN ALTININ YANINDA GÜMÜŞE TALEP ARTTI"

Kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, altının yanında gümüşe de talebin arttığı belirterek, "Halk arasında çok bilinmeyen birde gümüş yatırımı başladı. Bu günlerde gününe göre gümüşün kilosunda 300 ile 500 TL arasında karlar gördük. Bu yüzden yatırımlar arasında gümüşte tercih edilebilir" dedi.

"Biz genelde müşteriye Cumhuriyet altını almalarını söylüyoruz"

Sünetci, kararsız müşterileri Cumhuriyet altını almaları yönünde tavsiyelerde bulunduklarını anlatarak, "Cumhuriyet altını zaten yıllardan beri vatandaşlar tarafından tercih edilen bir yatırımdır. Eskilerden 10, 20 alınır, yastık altında saklanırdı. Bizde genelde müşterimize cumhuriyet altını almasını tavsiye ediyoruz. Çünkü Cumhuriyet altınında makas az. Ama bugün çok gibi görünüyor al sat arasında fark, fiyatlar düzelince 10 ile 30 arasında değişir al sat. O yüzden müşterimize Cumhuriyet altını veya 24 ayar külçe altını tavsiye ediyoruz" dedi.

"BU ARALAR ALAN ÇOK, SATAN YOK"

Bu günlerde insanların altına hücum ettiğini ama satan olmadığı anlatan Sünetci, "Bu sıralar 'Altın alsak mı, satsak mı?' soruları ile karşı karşıyayız. Ben şuna şöyle örnek vereyim. Kız istersin iyi olursa Allah'tan kötü olursa kuldan diye bir benzetme vardır. Bende bu örneği müşterilerime söylüyorum. Şimdi biz burada çok yorum yapamıyoruz. Düşer, yükselir diye. Al yükselecek deriz yükselmez sonra bizi kandırdın derler. O yüzden biz vatandaşın kendi tercihine bırakıyoruz. Çünkü artık televizyonlarda internet sitelerinde hep altın hakkında yorumlar var. Sonra kendi yorumlarını koyarak, alıp satmak yönünde karar versinler Çünkü kuyumcular sonuçta onlarda alıyor. Şu an alan çok hiç satan yok. Mağazamıza 100 kişi giriyorsa belki 1 kişi satıyor. Ama alan çok alıyor, 100 tane 200 tane 300 tane Cumhuriyet altın. Talepleri her gün gün geçtikçe çoğalıyor" dedi.

ALTIN 'ALTIN ÇAĞINI' YAŞIYOR

yı bulabileceği bildirildi. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarında düşüş beklemediklerini söyledi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekorlar devam ederken altının ons fiyatı psikolojik seviye olan 2 bin doları aştı. Türkiye'de ise altının gram fiyatı son 1 haftada 443 liradan 483 liraya çıktı.

Kırdığı rekoru neredeyse her saat başı yineleyen altın, yatırımcısına kaybettirmeyen önemli bir araç olduğu kabulünü koruyor. Fiyatların sürekli yükselmesi ise yatırım yapmak isteyen vatandaşları kuyumculara yöneltiyor.

"ALTIN 1 AYDIR REKORA DOYMUYOR"

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Altın yaklaşık 1 aydır rekora doymuyor. Yeni yeni rekorlara koşuyor. Çünkü dünyada pandemi tehlikesi hala bitmedi ve devam etmekte. Bu da dünyanın gelişmiş ülke ekonomilerini olumsuz etkileyeceği apaçık ortada. Bu nedenle dünyadaki genel olarak bütün ekonomik hareketler altındaki ivmenin yukarı doğru seyredeceğine işaret etmekte. Yanı sıra dünya genelinde faizlerin düşük olması, doların euro karşısında değer kaybediyor olması yine güvenli liman olarak görülen altına yönlenmeye arttırmaktadır" diye konuştu.

"ORTA VE KISA VADEDE 500-550 LİRAYI GÖRECEK"

Altının gram fiyatının yıl sonuna kadar 550 lira seviyelerine ulaşmasını beklediklerini vurgulayan Başman, "Buna paralel olarak Türkiye'de de aynı hareket ve ivmeyi görmekteyiz. İster istemez Türkiye'de de altın fiyatları yukarı doğru hareketlendi. Dün 465 lira olan gram altın fiyatı bugün 480 lira oldu. Gramda 15 lira artış gösterdi. Orta ve kısa vadede 500-550 lirayı görecek gibi altın. Yılbaşına da altın 550'in üzerinde 600 liraya yakın bir rakamda olması beklenmekte" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA DÜŞME İHTİMALİ ÇOK ZAYIF"

Bazı vatandaşların altının düşecek umuduyla beklediğini ancak bu beklemenin insanları zarara uğrattığını belirten Başman, daha sonra şunları söyledi:

"Bazı vatandaşlar gibi esnaflarımızdan bazıları da yanıldı. Elinde yüklü parayla altın almayıp bekleyenler oldu. Ciddi kayıplara uğradılar. Vatandaşlarımız içinde söyleyeyim şu anda bir düşme hareketi, beklentisi görülmüyor. O nedenle uzun vadede bir gerileme olabilir ama o da 1 sene mi, yoksa 2 sene içerisinde mi olur bilemiyoruz. Ancak şu anda düşme ihtimali çok zayıf."