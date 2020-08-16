İstanbul-Çanakkale yolunda haftasonu yoğunluğu
|16 Ağustos 2020 21:16
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Trakya'ya gelen tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ-Malkara kesiminde görülmedik yoğunluk meydana geldi.
İstanbul başta olmak üzere çevre illerden Trakya ve güzergahındaki illere günü birlik gelen tatilcilerin bir anda dönüş yoluna geçmesiyle birlikte İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ-Malkara karayolu kesiminde yoğunluklar meydana geldi. Malkara ilçesinin Şarköy Kavşağı mevkiinde yapılan çalışma nedeniyle daralan karayolunda yaklaşık 5 kilometrelik trafik kuyruğu oluştu. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, tatilcilerin dönüşü nedeniyle oluşan aşırı yoğunluğu rahatlatmak için yolda çalışma gerçekleştirdi. Haftasonu ve günübirlik tatilcilerin İstanbul'a dönüş yoluna geçmesiyle oluşan yoğunluğun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.
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