Çavuşoğlu: Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz
|16 Ağustos 2020 21:20
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak üzere geldiği Dominik Cumhuriyeti'nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Yemin töreninin ardından basın mensuplarına poz veren iki bakan daha sonra görüşmeye geçti.
KRİTİK GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
LİBYA KONUSU
Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde ABD'yle istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık
BIDEN'IN "TÜRKİYE" AÇIKLAMASI
Biden haddini aşan cümleler kullanıyor. ABD Başkan adayının üslubuna bakılınca insan üzülüyor.Türk Milletini tanımayan, cahilce bir açıklama. 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemişti.
İSRAİL-BAE ANLAŞMASI
Biz bu anlaşmaya şaşırmadık. Kimin kuklası olduklarını kendi halkları da söylüyor
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