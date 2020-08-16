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Çavuşoğlu: Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz

Bakan Çavuşoğlu: "(Biden'in ifadeleri) Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama"
 16 Ağustos 2020 21:20
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Çavuşoğlu: Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak üzere geldiği Dominik Cumhuriyeti'nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Yemin töreninin ardından basın mensuplarına poz veren iki bakan daha sonra görüşmeye geçti.

KRİTİK GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

LİBYA KONUSU

Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde ABD'yle istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık

BIDEN'IN "TÜRKİYE" AÇIKLAMASI

Biden haddini aşan cümleler kullanıyor. ABD Başkan adayının üslubuna bakılınca insan üzülüyor.Türk Milletini tanımayan, cahilce bir açıklama. 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemişti.

İSRAİL-BAE ANLAŞMASI

Biz bu anlaşmaya şaşırmadık. Kimin kuklası olduklarını kendi halkları da söylüyor
Anadolu Ajansı
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