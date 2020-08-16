Emirgan Korusu'nda korkutan yangın
Sarıyer Emirgan Korusu'nda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
|16 Ağustos 2020 21:43
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Sarıyer Emirgan Korusu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Sarıyer Emirgan Korusu içindeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan ağaçlara müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
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