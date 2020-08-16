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Yerli dezenfeksiyon robotu iş başında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin mücadele için geliştirilen cihazlara bir yenisi eklendi. Türk firması, virüs barındırma olasılığı yüksek alanları dezenfekte edebilen robot geliştirdi.
 16 Ağustos 2020 22:44
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Yerli dezenfeksiyon robotu iş başında

"SEIT-UV" isimli robotun üreticisi Milvus Robotics kurucu ortağı Şamil Özden, fabrika ve depolarda malzeme taşımak amacıyla robotlar imal ettiklerini ve bunları yurt dışına sattıklarını söyledi.

COVID-19 salgını sürecinde yaşanan gelişmelerle birlikte söz konusu teknolojiyi kullanabilecekleri yeni bir alan olarak dezenfeksiyon robotuna odaklandıklarını belirten Özden, "Kuruluşumuzdan bu yana KOSGEB ve TÜBİTAK başta olmak üzere devletin Ar-Ge ve inovasyon desteklerinden faydalanarak geliştirdiğimiz ürünler mevcut. Bu kapsamda elde ettiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeyi buradaki otonom mobil robot teknolojisine aktardık" dedi.

Özden, robotun tamamen yerli imkanlarla geliştirildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Robotumuz yüzde 85'in üzerinde yerlilik oranına ve yerli malı belgesine sahip. Robotun tüm yazılım, donanım altyapısı, UV entegrasyonu ve UV tarafındaki etkinlik çalışmalarıyla testleri yerli imkanlarla yapıldı. Virüslere karşı UV-C dezenfeksiyonu yaygın olarak kullanılan bir uygulama ancak bu robot sayesinde etkin mesafe ayarlanabiliyor."

"Her noktada aynı etkinlikte dezenfeksiyon sağlanıyor"

Robotun özelliklerine ilişkin bilgi veren Özden, "UV-C dezenfeksiyonunda sizin kaynağa olan uzaklık ve ışına maruziyet süresi toplamı, ne kadar etkin dezenfeksiyon sağladığınızı gösteriyor. Robot sayesinde insana zararlı olan bu ışından tamamen insandan bağımsız bir süreç geliştirmiş oluyorsunuz. Asıl avantajı da hareket yeteneği sayesinde ışını belirli noktalarda durarak bir oda içinde veya kapalı alanda etkin mesafeyi sürekli koruyabiliyorsunuz. Robot hareketli olduğu her noktada aynı etkinlikte dezenfeksiyon sağlamış oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Robotun yurt içinde ve dışında kullanılmaya başlandığını ve yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Özden, şunları kaydetti:

"Yurt içinde ve dışında satışlarımız mevcut, özellikle yurt dışından yoğun talep var. Halihazırda robotumuzun farklı ülkelere ihracatını gerçekleştirmiş durumdayız. Örneğin, Azerbaycan'a, İtalya'ya, Kanada'ya ihracatımız mevcut ve bu sayı giderek artıyor. Bu anlamda robotun etkin bir dezenfeksiyon sağladığı, hem akredite test laboratuvarları hem Sağlık Bakanlığı test laboratuvarı hem de yurt dışında kullanan müşteriler ve onların yaptığı testler tarafından onaylanmış durumda."

Geniş kullanım alanı

Özden, robotun, hastanelerden laboratuvarlara, havalimanlarından alışveriş merkezlerine kadar geniş bir kullanım alanı bulunduğuna işaret ederek, "Hastaneler en birincil kullanım alanı. Çünkü zararlı patojenlerin yayılma veya bulaşma ihtimalinin en yüksek olduğu yerler buralar. Onun için etkin dezenfeksiyon sağlanması gerekiyor. Bununla birlikte oteller, havaalanları, alışveriş merkezleri veya marketlerde özellikle belli reyonlarda kimyasal uygulamanın çok kolay olmadığı veya kullanılmaması gereken noktalarda etkin dezenfeksiyon sağlayabilecek bir çözüm olarak bunu sunabiliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı
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