Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki otele bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı ve ardından çıkan çatışma sonucu birçok kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.
|16 Ağustos 2020 23:23
|Yazdır
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırı ve çatışma sonucu birçok kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralılar olduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Somali basınında yer alan haberlere göre, başkent Mogadişu'daki Lido sahilinde bulunan otele bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısının ardından çatışma çıkmış, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirmiş, 28 kişi yaralanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sağlık Bakanı Koca, maske takmayanları uyardı
16 Ağustos 2020 22:57
|İsmail Demir: 25 mm Kara Topu, yerli imkanlarla geliştirilecek
16 Ağustos 2020 21:54
|Çavuşoğlu: Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz
16 Ağustos 2020 21:20
|Göç İdaresi Genel Müdürü barınma kamplarını ziyaret etti
16 Ağustos 2020 20:45
|Başhekimden koronavirüs uyarısı: Umarım pişman olmazsın
16 Ağustos 2020 20:44
|Yeni vaka sayısı bin 200'ün altına düştü
16 Ağustos 2020 20:32
|AB'den Türkiye'nin yeni Navtex ilanıyla ilgili açıklama
16 Ağustos 2020 20:04
|Güney Kıbrıs, Kapalı Maraş için ABD'nin kapısını çaldılar
16 Ağustos 2020 20:01
|Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu
16 Ağustos 2020 19:57
|İmamoğlu: Joe Biden'in cümleleri kabul edilemez
16 Ağustos 2020 17:50