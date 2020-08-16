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Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki otele bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı ve ardından çıkan çatışma sonucu birçok kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.
 16 Ağustos 2020 23:23
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Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırı ve çatışma sonucu birçok kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralılar olduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Somali basınında yer alan haberlere göre, başkent Mogadişu'daki Lido sahilinde bulunan otele bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısının ardından çatışma çıkmış, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirmiş, 28 kişi yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
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