Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 249 bin 309, can kaybı 5 bin 974 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 65 bin 956 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 997 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 230 bin 969 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 725 bin 242 vaka sayısı 249 bin 309, vefat sayısı 5 bin 974 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 679, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni tanı sayımız dünkünden daha az.Toplam vaka sayımızdan 12 bin 366 kişi halen aktif hasta, yani virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda."Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak, daha hızlı başarırız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca vaka sayılarının artışına ilişkin yaptığı paylaşımdaysa,"Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs, bizi yıldıramaz. Bu savaşta yine beraber miyiz?" ifadesini kullandı.

- Sağlık Bakanı Koca, maske takmayanları uyardı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından maske takmayanlara yönelik dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Koca, bir paylaşımında "Maskesini takmadığı için uyarıldığında 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.' diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar." uyarısında bulundu.

- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Kovid-19 tedbirlerine uyun" çağrısı

Bakan Selçuk okulların açılmasına ilişkin, herkesi sorumluluğa davet ettiklerini söyledi.

Selçuk, "Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hala maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor. Okulları birlikte açacağız derken samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Sizsiz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun." ifadelerine yer verdi.

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 17.00-20.00 arası toplu taşıma araçlarını kullanmasına, birinci derece yakınları dışında düğünlere katılmalarına ve saat 17.30'dan sonra pazarlara girmelerine kısıtlama getirdi.

Gaziantep'te dün 2 bin 259 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Şanlıurfa'da tedbirlerine uymayan işletme ve kişilere 76 bin 892 lira ceza uygulandı.

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde faaliyet gösteren berber ve marketleri düzenli olarak denetledi.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce denetim yapıldı.

Samsun'da, düğün, kına gecesi ve nişan törenlerine yönelik denetimler artırıldı.

Sivas'ta 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde "Halk Sağlığı Çağrı Merkezi" kuruldu.

Ankara'da karantinada olması gereken bir kişi, Abant Tabiat Parkı'nın girişinde jandarma kontrolüne takıldı.