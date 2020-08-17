Türkiye'den Ermenistan'a 'Doğu Akdeniz' tepkisi: Hadsizlik ve sorumsuzluk örneği
|17 Ağustos 2020 02:35
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Sözcü Aksoy, Ermenistan'ın Doğu Akdeniz açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
Doğu Akdeniz hakkında görüş serdetmeye yeltenen Ermenistan'ın, dünya coğrafyası ve kendisinin bu coğrafyadaki yerine dair temel yanılgı içinde olduğunu gördüklerini belirten Aksoy, burada mevzubahis olanın Sevan Gölü değil, Doğu Akdeniz olduğunun altını çizdi.
Aksoy, "Ermenistan'ın Sevr hakkındaki provokatif açıklamasının ardından, bu kez de Doğu Akdeniz ile ilgili fikir beyan etmesi yeni bir hadsizlik ve sorumsuzluk örneğidir." ifadesini kullandı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa'dan sonra, herhangi bir denize kıyısı olmayan Ermenistan'ın da kendini bölgede söz hakkı sahibi sanması, Türkiye'ye karşı kurulmaya çalışılan sinsi ittifakın boyutlarını gözler önüne serdiğine işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:
"Her ne olursa olsun, Türkiye Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Bunu engellemeye hiçbir şer ittifakının gücü yetmez. Aksini düşünenler tarihten ders almamış demektir. Bu vesileyle tüm imkanlarımızla kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu da hatırlatmak isteriz."
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