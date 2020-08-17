Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek coronavirüse yakalandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Böcek, hastanede izolasyona alındı.
|17 Ağustos 2020 02:38
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, corona virüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Muhittin Böcek, durumunun iyi, moralinin de yüksek olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Böcek şu ifadeye yer verdi:
"Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle."
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