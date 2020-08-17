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Firari mahkum Gürcistan sınırında ölü bulundu

Gürcistan'a kaçmaya çalışan firari mahkum, Artvin'in Borçka ilçesi Gürcistan sınırında bulunan ormanlık alanda ölü bulundu. Düştüğü yerden güçlükle çıkarılan şahıs otopsi için Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 17 Ağustos 2020 06:50
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Firari mahkum Gürcistan sınırında ölü bulundu

Artvin Borçka İlçesine bağlı Şerefiye Köyü Şanlı Mahallesi sınırlarında yer alan Gürcistan kara hudut sınırlarında bulunan ormanlık alanda bir ceset görüldü.

Ekipler termal kamera kullanarak kısa sürede cesede ulaştı.

Termal kamera ile kısa sürede ceset bulundu

Borçka'nın Gürcistan sınırında yer alan Kara Hudut Sınır olan Şanlı Mahallesi kırsalında bir erkek cesedi olduğu ihbarı geldi. Jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerinin olay yerinde arama çalışması başlattı. Termal kamera eşliğinde kısa sürede cesede ulaşan ekipler, yapılan incelemenin ardından cesedin, Gürcistan'a geçmeye çalışan firarı mahkum Ç.U. isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre C.U yamaçtan yuvarlanması sonucu düştüğü yerde öldüğü tahmin ediliyor.

Düştüğü yerden güçlükle çıkarılan şahıs otopsi için Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DHA
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