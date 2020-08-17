Otelde siyanür paniği: 1 kişi ölü bulundu
|17 Ağustos 2020 07:26
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Olay, Aydın'ın Efeler ilçe merkezinde bulunan Özlü Otel'de saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde bahse konu otele müşteri olarak giren 30 yaşındaki E.K. isimli kadın, bugün öğlene doğru otel görevlilerinden odasına kahve istedi. Çıkış saati gelmesine rağmen otel odasını boşaltmayan genç kadının odasını kontrol eden görevliler, E.K.'yi hareketsiz bir şekilde buldu. Yanında da üzerinde 'siyanür' yazılı bir kutu gören görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polislerle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu şüpheli bulunca, İzmir AFAD bünyesinde bulunan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Ekibi bölgeye sevk edildi.
İzmir'den gelen AFAD KBRN Ekibi özel koruyucu ekipmanlarını giyerek genç kadının kaldığı otel odasında gerekli çalışmaları yaptı. Odada üzerinde siyanür yazılı kutuya polis ekipleri tarafından el konulurken, genç kadının cansız bedeni otopsi için, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve odadaki kahveden alınan numunelerin incelenmesinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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