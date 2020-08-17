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Vatandaş fiyatı bilmeden eylül ekim için kapora veriyor

Otomotiv sektöründe dövizdeki yükseliş sebebiyle fiyat artışı bekleniyor ama vatandaş fiyatı bilmeden eylül ve ekim için kapora veriyor. Muhtemel fiyat artışlarının satış iptaline sebep olabileceği belirtiliyor.
 17 Ağustos 2020 08:30
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Vatandaş fiyatı bilmeden eylül ekim için kapora veriyor

Uzun yıllar otomotiv sektörünün önemli markalarında üst düzey yöneticilik yapan, 2. el araç satışında kurumsal çalışmaları ile dikkat çeken Plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, sektörle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Dövizdeki yükseliş ve 0 km araç arzının artmasının, ikinci el piyasasını da tetiklediğini dile getiren Ülgür "Evet, ikinci elde fiyatların yukarı yönlü seyri yavaşladı. Ancak yakın dönemde sıfır araç fiyatlarının artması ile birlikte 2. elde de fiyat artışları yaşanabilir. Eylül ve ekim ayları için aracın fiyatı tam olarak bilinmeden kaporalar veriliyor. Bu durum ön satış demek. Fakat kur yükselişi devam eder ve kredi oranları değişirse fiyatlar yükselir. Bu durum kaporası verilmiş ön satışların müşteriler tarafından %20-30 seviyesinde iptal edilmesine neden olabilir.

Sıfır araçlarda iptal edilebilecek bu satışlara ilave olarak otomotiv sektörünün en yoğun yaşanan dönemi kasım ve aralık aylarında ürettirecekleri yeni araçların da gelişi ile sıfır araç arzında fazlalık yaşanabilir. Haliyle markalar bu dönemde stokları hızlıca eritebilmek adına gerek fiyat gerekse düşük oranlı kredi seçenekleri ile özel kampanyalar yapmaları söz konusu" dedi. Kur artışlarına paralel olarak ikinci el fiyatlarının bir miktar yukarı doğru hareketleneceğini öngördüklerini belirten Ülgür "Markalar şimdiden ürünlerine kurlardaki artışı yüzde 5-10 aralığında yansıttı. Ekim, kasım ve aralık için şimdiden tahminde bulunmak ise zor. İkinci el tarafında ise yılın 2. çeyreğinde 380-400 bin seviyelerinde seyreden satışlar haziran ve temmuz aylarında 600-650 binlik normal satış seviyelerine ulaştı. 2020 yılında da geçen yıl olduğu gibi mükerrer satışlar düşüldüğünde, yıllık satış adetinin 5 milyon üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ALİ ÇELİK -
Türkiye
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