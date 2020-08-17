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Rusya'nın bulduğu aşı en geç 1 aya kadar sivillere uygulanacak

Rusya Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü, geliştirdiği Covid-19 aşısının halka ne zaman uygulanacağıyla ilgili tarih verdi
 17 Ağustos 2020 08:01
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Rusya'nın bulduğu aşı en geç 1 aya kadar sivillere uygulanacak

Enstitünün Direktörü Aleksandr Gintsburg "Aşının sivillere uygulanması 3 aşamada gerçekleşecek.

Aşı üretimi devam ederken kaydı bulunanlara yapılacak. Bu süreç 7 ile 10 gün arasında gerçekleşecek. Üretilen fazla aşılar halka uygulanacak.

Bu ise 3 hafta ile 1 ayı bulabilir" dedi. Gintsburg, geçen hafta üretilen ilk partiden hasta bir kıza uygulanan aşının olumlu sonuç verdiğini de sözlerine ekledi
İhlas Haber Ajansı
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