28 milyon 665 bin TL ikramiye devretti
28 milyon 665 bin TL ikramiye devretti
|17 Ağustos 2020 08:08
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Süper Loto'nun dünkü çekilişinde 6 bilen çıkmadığından 28 milyon 665 bin 16 TL büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
5 bilen 10 kişi, 24 bin 244 TL 10 kuruş
4 bilen 660 kişi, 571 TL 40 kuruş
3 bilen 15 bin 69 kişi, 30 TL 35 kuruş
2 bilen 149 bin 40 kişi, 3 TL 25 kuruş ikramiye kazandı.
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