Fayton yerine 'bisitaksi'
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ili genelinde fayton taşımacılığında önemli bir karar alarak İZULAŞ Fayton İşletmesi aracılığıyla Alsancak-Kordon bölgesinde sürdürdüğü fayton hizmetini 1 Mayıs'tan itibaren sonlandırmıştı
|17 Ağustos 2020 08:09
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Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: Kordon'da ve Karşıyaka'da kaldırılan atlı faytonların yerine artık "Bisitaksiler" hizmet verecek.
Bisikoop Bisikletliler Kooperatifi Başkanı Ahmet Çelikörs, ilk deneme uygulamalarının Karşıyaka İskele ile Bostanlı-Yasemin kafe arasında başladığını söyledi.
Çelikörs, Bisitaksi'lerin kullanımında eğitim masraflarını karşılamaları için üniversite öğrencilerine öncelik verileceğini söyledi.
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