'Kentsel dönüşüm terörle mücadele kadar önemli'

Deprem nedeniyle çok acılar yaşandığını kaydeden Kurum, "Sevdiklerimizi, canlarımızı kaybettik. Son 100 yılda yaşadığımız büyüklüğü 6'nın üzerinde olan 60'a yakın deprem nedeniyle 80 bin canımızı toprağa verdik. Ülke topraklarımızın yüzde 66'sı deprem riski altında. Ve maalesef nüfusumuzun yüzde 71'i bu alanlarda yaşıyor. Yaklaşık 60 milyon insanımız deprem tehdidiyle karşı karşıya. Bugüne kadar 1 milyon 410 bin bağımsız birimde ikamet eden 6 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak deprem dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirdik" dedi.

6.7 milyon konut dönüşmeli

Bakan Kurum, Türkiye'de dönüştürülmesi gereken konut sayısının 6.7 milyon olduğuna işaret ederek, "Acil dönüştürülmesi gereken konut sayısı 1.5 milyondur. Bu 1.5 milyon konutun da önümüzdeki 5 yıl içinde 300 bini İstanbul'da olmak üzere dönüşümünü tamamlayacağız. Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir. Buradan 17 Ağustos'un yıl dönümünde vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bizlere, belediyelerimize müracaat edip evlerinizin risk tespitlerini yaptırın, devlet millet iş birliği ile deprem dönüşümünü hep birlikte gerçekleştirelim. Bunu çocuklarımızın, yavrularımızın geleceği için bir an önce yaptıralım" ifadelerini kullandı