1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını sürecinin en kapsamlı ekonomi toplantılarından birini bu hafta gerçekleştirecek
 17 Ağustos 2020 08:22
Yazdır
Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri, Türkiye Varlık Fonu yöneticileri, Merkez Bankası, BDDK, SPK gibi kurum başkanları ile kamu bankalarının temsilcilerinin toplantıya katılması bekleniyor.

Bu hafta gerçekleşmesi beklenen ve ekonomide son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri değerlendirilecek ve özellikle turizm sektöründe beklenen verilere ulaşılamaması nedeniyle bunu telafi edecek adımlar görüşülecek.

Teşvik ve destekler

Toplantıda, dövizdeki dalgalanma, koronavirüs döneminde verilen teşviklerin sonuçları, kısa çalışma ödeneği, işsizlik rakamları, istihdamdaki düşüş, istihdamı artırma hedefleri, 2020 son çeyreğinde verilebilecek teşvik ve destekler ile ithalat ve ihracat rakamları başlıklarında değerlendirmeler yapılacak.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yurt iç piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı
17 Ağustos 2020 09:11		 'Savunmanın devleri' listesine 7 Türk şirketi girdi
17 Ağustos 2020 09:05
Türk Telekom'dan 50 gence staj imkanı
17 Ağustos 2020 08:18		 8 milyon gence iş kapısı! Ekim ayında Meclis'te
17 Ağustos 2020 08:16
Dinamik ve daha şeffaf bütçe geliyor
17 Ağustos 2020 07:45		 Dünyada rakibi yok! Nazilli'den Avrupa'ya ihraç ediliyor
16 Ağustos 2020 21:09
Deniz üstü rüzgar santralleri 900 bin kişiye iş kapısı olacak
16 Ağustos 2020 18:45		 KOBİ'lerin değişime ayak uydurmasında çeviklik önemli
15 Ağustos 2020 23:23
Yabancı turistler gelmeye başladı, Marmaris plajları doldu
15 Ağustos 2020 20:10		 Karadeniz'de sezonun ilk palamutları avlandı
15 Ağustos 2020 12:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:04 - FETÖ şüphelisi avukat Yunanistan'a kaçarken yakalandı10:02 - LGS kapsamında birinci nakil sonuçları açıklandı09:53 - Bolu'da evde çıkan yangında felçli hasta öldü09:49 - Yılda ortalama 2.5 santim kayıyoruz09:45 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de, GYUS sözlü sınavında, adayların haklarını yedi09:35 - Dolar yeniden yükselişte
09:34 - Alım-satımda 'kağıt tapuya' ihtiyaç kalmayacak09:32 - Nefes verdiği oğlu hayata tutunamadı09:31 - Karpuz tezgahında duygulandıran not09:28 - Dünya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 827 bini geçti09:22 - Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 12 bin civciv telef oldu09:11 - Yurt iç piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı
09:05 - 'Savunmanın devleri' listesine 7 Türk şirketi girdi09:02 - Özel okulda telafi eğitimi verilmezse ücret iadesi nasıl olur?08:55 - Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir08:54 - Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti08:48 - Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
08:39 - Sokaktaki gıdaların yüzde 75'i zehirlenmeye yol açıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
Farabi'ye göre kamu yöneticilerinde aranan özellikler
Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor
Muhittin Böcek de koronavirüse yakalandı
Vatandaş fiyatı bilmeden eylül ekim için kapora veriyor
8 milyon gence iş kapısı! Ekim ayında Meclis'te
İkinci baro için ilk adım bugün atılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kahvehane 1
hırsız 1
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 1
mahalle düğünleri 2
istanbul sözleşmesinden çıkılması 1
okulların 21 eylül 2020'de açılma ihtimali 1
Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim 4
sputnik v 1
geçmiş olsun 1
afedersin hdp 2
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
44. Bakım Fabrika Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TEİAŞ 150 teknisyen alacak
Kıyı Emniyet Müdürlüğü 32 İşçi Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 100 işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam