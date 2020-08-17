1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir

Uzun süredir düşmeyen vaka sayılarınının değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, ''Sadece okullar değil birçok alanda kısıtlamalara gitme söz konusu olabilir'' dedi
 17 Ağustos 2020 08:55
Yazdır
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Her şey vaka artış hızımıza bağlı. Okulla ilgili karar, vaka artış hızı olduğu zaman zaten olayın rengi değişecek. Sadece okullar değil birçok alanda kısıtlamalara gitme söz konusu olabilir." dedi.

Taşova, "Ek önlem olarak daha az çocuğun okullarda olması, sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra aynı zamanda daha iyi yönetilebilir olmaları açısından önemli. Çünkü böyle de bir zorunluluk var, çalışma hayatı devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde aile büyükleri çalıştığı çocukların kreşlere verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla daha az sayıda, kontrol edilebilir düzeyde alınması gerektiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Taşova, "Bütün okullar için özellikle Covid-19'dan nasıl korunabileceği yöntemiyle ilgili her yaş grubuna özel eğitim verilmesinin son derece önemli olacağının altını çizen Prof. Dr. Taşova, "Özellikle kreş ve ilkokul grubu için gerçekten öğrenmeye açıklar. 3 yaş altında maskenin sürekli takılması gibi uyum sıkıntısı olabiliyor. Ama ağaç yaş iken eğilir. Eğitim için de en uygun zaman. Daha başka sağlık durumları için de geçerli, mutlaka yaş grubuna özel eğitimler verilebilir. Görseller kullanılabilir. Bilgisayardan ya da ekrandan seyrettirilebilir. Bu dönem içerisinde çevremizde baktığımızda 3- 4 yaşlarındaki çocuklara dışarı çıkalım denildiğinde 'yok, virüs var' şeklinde algılarının son derece açık olduğunu görüyoruz" ifadesini kullandı.

Eğitim uyarısı

Taşova, "Yüz yüze eğitim süreci başladığı takdirde velilerin de dikkat etmesi gereken kurallar olduğunu söyleyen Taşova, "Velilere tavsiyemiz; kendi ailelerinde veya kendileri ile ilgili Covid-19'a ait kuru öksürük, ateş, halsizlik koku ve tat almada sıkıntı gibi bulgular varsa o çocuğu okula getirmemeleri ve kendilerinin de bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor. Kendisinde ya da çevresinde bu bulgulara sahip çocuk varsa bunu da mutlaka okula bildirmeleri gerekiyor. Okullarında her gün bu sorgulamayı velilerden istemeleri gerekiyor. Bunu hatırlatmalarında yarar var. Çocuklar okuldan eve döndüklerinde ise mümkün olduğunca riskli grup ve yaşlılarla bir araya gelmemesini, geliyor ise riskli kişi ya da yaşlının maske ile torunu ya da çocuğu ile bir arada olması, el hijyenine dikkat etmesi, odayı havalandırma en temel önlemler" değerlendirmesinde bulundu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yılda ortalama 2.5 santim kayıyoruz
17 Ağustos 2020 09:49		 Nefes verdiği oğlu hayata tutunamadı
17 Ağustos 2020 09:32
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
17 Ağustos 2020 08:54		 Sokaktaki gıdaların yüzde 75'i zehirlenmeye yol açıyor
17 Ağustos 2020 08:39
17 Ağustos depreminin üzerinden 21 yıl geçti ama acılar taze
17 Ağustos 2020 08:34		 Türkiye bu sosyal deneyi konuşuyor
17 Ağustos 2020 08:31
Fayton yerine 'bisitaksi'
17 Ağustos 2020 08:09		 Farabi'ye göre kamu yöneticilerinde aranan özellikler
17 Ağustos 2020 06:40
Bazı bölgeler sağanak yağışlı geçecek - Haritalı
17 Ağustos 2020 06:30		 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
17 Ağustos 2020 05:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:04 - FETÖ şüphelisi avukat Yunanistan'a kaçarken yakalandı10:02 - LGS kapsamında birinci nakil sonuçları açıklandı09:53 - Bolu'da evde çıkan yangında felçli hasta öldü09:49 - Yılda ortalama 2.5 santim kayıyoruz09:45 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de, GYUS sözlü sınavında, adayların haklarını yedi09:35 - Dolar yeniden yükselişte
09:34 - Alım-satımda 'kağıt tapuya' ihtiyaç kalmayacak09:32 - Nefes verdiği oğlu hayata tutunamadı09:31 - Karpuz tezgahında duygulandıran not09:28 - Dünya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 827 bini geçti09:22 - Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 12 bin civciv telef oldu09:11 - Yurt iç piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı
09:05 - 'Savunmanın devleri' listesine 7 Türk şirketi girdi09:02 - Özel okulda telafi eğitimi verilmezse ücret iadesi nasıl olur?08:55 - Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir08:54 - Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti08:48 - Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
08:39 - Sokaktaki gıdaların yüzde 75'i zehirlenmeye yol açıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
Farabi'ye göre kamu yöneticilerinde aranan özellikler
Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor
Muhittin Böcek de koronavirüse yakalandı
Vatandaş fiyatı bilmeden eylül ekim için kapora veriyor
8 milyon gence iş kapısı! Ekim ayında Meclis'te
İkinci baro için ilk adım bugün atılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 2
okulların 21 eylül 2020'de açılma ihtimali 1
hırsız 1
sputnik v 1
afedersin hdp 2
geçmiş olsun 1
diyarbakır'daki sosyal deney 1
kahvehane 1
İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum 1
manisa 1
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
44. Bakım Fabrika Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TEİAŞ 150 teknisyen alacak
Kıyı Emniyet Müdürlüğü 32 İşçi Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 100 işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam