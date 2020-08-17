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Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti

25 yaşındaki hemşire Kübra Aslankılıç, koronavirüse yakalanması sonrası görme, tat alma ve koku alma duyularını kaybettiğini söyledi.
 17 Ağustos 2020 08:54
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Çalıştığı hastanede koronavirüse yakalanan ve tedavi sürecinde görme duyusunu kaybederek bir hafta boyunca hiçbir şey göremeyen hemşire Kübra Aslankılıç yaşadıklarını anlattı.

NTV'de konuşan Aslankılıç

"Hastalığın 5'inci gününde aslında iyileşip değerlerin toparlayıp taburcu olmam gerekirken sabah uyandım hiç bir şey görmüyordum. Görme tamamen kayıp. Sadece bir ışık ve gölge görüyorum" dedi.

Aslankılıç yaşadıkları ile ilgili şunları söyledi:

"Biz 6 kişi başlamıştık Covid servisine. Tüm kalp ve damar cerrahisi servisi gönüllü olarak çıkıp Covid servisine başladı. Pandeminin 20'nci gününde 5'imiz Covid'e yakalandık. 5'imiz de hastanede yattık. Hastalığın 5'inci gününde aslında iyileşip değerlerin toparlayıp taburcu olmam gerekirken sabah uyandım hiçbir şey görmüyordum. Görme tamamen kayıp. Sadece bir ışık ve gölge görüyorum. Tabii çok tedirgin oldum. Göremediğimi fark edince ağlamaya başladım. Arkadaşlarım doktorları çağırdı. Acilen radyolojiye indim MR çekildim. İlaçlı MR'da gözümün arka sağ bendinde bir problem olduğu tespit edildi. Bunun sonrasında ilaca bağlı olarak, bir reaksiyon olarak görmemde bir problem olduğu düşünüldü."

Hiçbir kronik hastalığı da olmadığı belirtilen Kübra Hemşire, "Bana bir şey olmaz" diyenlerle aynı durumda olmasına rağmen görme, tat alma ve koku alma duyularını kaybettiğini söyledi. 7 gün hiçbir şey göremediğini söyleyen Aslankılıç, hastalık sürecini "Yaşamamak gibi bir şey" diyerek tanımladı.
NTV
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