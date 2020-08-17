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Özel okulda telafi eğitimi verilmezse ücret iadesi nasıl olur?

28 Temmuz'da yürürlüğe giren son düzenlemeye göre tüketici hakem heyetlerinin görev sınırlarında kalan, 2020 yılı için değeri 10 bin 390 TL'ye kadar olan özel okul ücret uyuşmazlığı il ve ilçe hakem heyetlerinde çözümlenecek. Bu rakamın üzerindeki ücret anlaşmazlıklarının çözümü için önce arabulucuya gidilecek. Arabulucu ücret uyuşmazlığını çözemezse tüketici mahkemesinde dava açılabilecek.
 17 Ağustos 2020 09:02
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Özel okulda telafi eğitimi verilmezse ücret iadesi nasıl olur?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 31 Ağustos'ta "uzaktan eğitim" modeliyle 2020-2021 eğitim ve öğretim sezonunun başlayacağı ve 21 Eylül'de "kademeli yüz yüze eğitime" geçileceği açıklaması, özel okullarda telafi eğitimi ve ücret iadesi tartışmasını yeniden alevlendirdi. Özel okulda çocuğu olanlar, "Corona virüs nedeniyle eğitim verilemeyen dönemin ücretinin iadesi gerekmez mi?" diye soruyorlar. Bu konuda nasıl bir hukuki yol izlenmeli?

TELAFİ YAPILMAZSA ÜCRET İADE EDİLMELİ

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun yazısında görüşlerine yer verdiği, kendisi de özel okulda çocuğu eğitim gören bir veli olan Ankara Barosu avukatı Serkan Ağar'a göre okullar açılıp telafi eğitimi de verilmezse ücret iadesi yapılmalı.

Ağar, izlenmesi gereken yolu şöyle anlattı: "Örgün eğitim okul çatısı altında yapılır. Ev çatısı altında örgün eğitimin telafisi olmaz. Pandemi yüzünden 21 Eylül'den sonra da okulların açılıp açılmayacağı belirsiz. Eğer okullar açılmazsa ve örgün, yani yüz yüze eğitim verilemeyen döneme ilişkin olarak telafi de mümkün olmazsa ücret iadesi yapılmalı.

ÖNCE OKULLA GÖRÜŞÜN

Ücret iadesi için önce okulla görüşün. Sonuç alamazsanız ikametinizin bulunduğu ilçe veya il hakem heyetine başvurun. Yasal sınırı aşan tutarlar için 'zorunlu arabulucuya' başvurmak şart. Arabulucu da çözüm bulamazsa tüketici mahkemesine 'kısmi ifa imkansızlığı' sebebiyle ücretin iadesi talepli dava açın.

HAKEM HEYETİ ÇÖZER

Ücret iadesi yapılması gereken dönem 16 Mart/19 Haziran 2020 dönemini kapsıyor. Dolayısıyla 2019/2020 eğitim-öğretim yılının ücretinin tümünün iadesi söz konusu değil. Özel okul ücretlerini dikkate aldığımızda ihtilafın tüketici hakem heyetlerinde çözümleneceği kanaatindeyim.

SÖZLEŞMEYİ İMZALARKEN DİKKAT!

Okulla yapacağınız yeni sözleşmeyi dikkatle inceleyin. Uzaktan eğitim halinde ücretin tamamına hak kazanılacağına dair hüküm varsa sözleşmeyi tüm yasal haklarınızı saklı tutarak imzalayın."

ÖNCE 'ZORUNLU ARABULUCU'

Önemli bir noktaya dikkat: TBMM'de 22 Temmuz'da kabul edilen kanunla Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a, "dava şartı olarak arabuluculuk" başlığı ile 73/A maddesi eklendi, parasal sınır olan 10 bin 390 TL üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirildi. Tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya gitmeyi dava şartı haline getiren 7251 sayılı "Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 28 Temmuz'da 31199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TİCARET BAKANLIĞI İSTİSNA GETİRDİ

Ticaret Bakanlığı'nca bu yasa yürürlüğe girdikten sonra "zorunlu arabuluculuğa" bazı istisnalar getirildi. Tüketici hakem heyetlerinin görev sınırlarında kalan ve 2020 yılı için değeri 10 bin 390 TL'ye kadar olan tüketici uyuşmazlıkları "zorunlu arabuluculuk" kapsamı dışında tutuldu. Buna göre 10 bin 390 TL'nin üzerindeki özel okul ücret uyuşmazlığında önce "zorunlu arabulucuya" gidilecek.

ARABULUCUDA MAHKEMESİZ ÇÖZÜM

Arabulucu, özel okul ve veli taraflarını anlaştırırsa, sorun mahkemesiz çözümlenecek. Aksi halde tüketici sıfatıyla veliler tüketici mahkemesinde avukat Ağar'ın da vurguladığı gibi dava açabilecekler. 10 bin 390 TL'nin altındaki özel okul ücret uyuşmazlıklarında ise "zorunlu arabulucuya" gitmeden doğrudan il ve ilçe hakem heyetlerine başvurulabilecek.

HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURUDA PARASAL SINIRLAR

2020 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, değeri 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 TL'nin altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli durumda.
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