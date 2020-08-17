1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurt iç piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir görünümle başlarken, yurt içinde bu hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.
 17 Ağustos 2020 09:11
Yazdır
Yurt iç piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ABD ile Çin arasındaki gerilim, jeopolitik gelişmeler ve ekonomi teşvikleri gündemin odağındaki yerini korurken, geçen haftanın son işlem gününde borsalarda etkili olan karışık seyir, Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındı.

Cuma günü ABD'de açıklanan verilere göre, perakende satışlar, temmuzda aylık yüzde 1,2 artsa da yüzde 1,9 olan beklentilerin altında kaldı. Sanayi üretimi de temmuzda aylık yüzde 3 ile tahminler doğrultusunda artış kaydetti.

Öte yandan, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,12 yükseldi.

Avrupa borsalarında ise geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izlendi. Avro Bölgesi'nde GSYH'nin 2. çeyrekte beklentiler doğrultusunda yüzde 12,1 daralması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,71, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,58 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ekonomi, 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,8 ve yıllık yüzde 27,8 daraldı. Çin'de Merkez Bankası'nın finansal piyasaları, likidite enjeksiyonu ile destekleyeceği yönündeki haberler piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oldu. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, cuma günü Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kaybıyla günü 1.083,83 puandan tamamladı. Geçen hafta 7,3712'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3750 seviyesinden işlem görüyor.

Yeni haftanın gündeminde, TCMB'nin perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi öne çıkıyor.

Yurt dışında ise çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve cuma günü dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Analistler, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın, 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti. Ankete katılan 22 ekonomistin sadece 4'ü faiz artırımı yapılacağını öngörürken, politika faizindeki artış beklentileri 25 baz puan ila 175 baz puan arasında yer aldı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı konut satışları

11.00 Türkiye, temmuz ayı bütçe dengesi

15.30 ABD, ağustos ayı New York Fed imalat endeksi

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Savunmanın devleri' listesine 7 Türk şirketi girdi
17 Ağustos 2020 09:05		 Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor
17 Ağustos 2020 08:22
Türk Telekom'dan 50 gence staj imkanı
17 Ağustos 2020 08:18		 8 milyon gence iş kapısı! Ekim ayında Meclis'te
17 Ağustos 2020 08:16
Dinamik ve daha şeffaf bütçe geliyor
17 Ağustos 2020 07:45		 Dünyada rakibi yok! Nazilli'den Avrupa'ya ihraç ediliyor
16 Ağustos 2020 21:09
Deniz üstü rüzgar santralleri 900 bin kişiye iş kapısı olacak
16 Ağustos 2020 18:45		 KOBİ'lerin değişime ayak uydurmasında çeviklik önemli
15 Ağustos 2020 23:23
Yabancı turistler gelmeye başladı, Marmaris plajları doldu
15 Ağustos 2020 20:10		 Karadeniz'de sezonun ilk palamutları avlandı
15 Ağustos 2020 12:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:04 - FETÖ şüphelisi avukat Yunanistan'a kaçarken yakalandı10:02 - LGS kapsamında birinci nakil sonuçları açıklandı09:53 - Bolu'da evde çıkan yangında felçli hasta öldü09:49 - Yılda ortalama 2.5 santim kayıyoruz09:45 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de, GYUS sözlü sınavında, adayların haklarını yedi09:35 - Dolar yeniden yükselişte
09:34 - Alım-satımda 'kağıt tapuya' ihtiyaç kalmayacak09:32 - Nefes verdiği oğlu hayata tutunamadı09:31 - Karpuz tezgahında duygulandıran not09:28 - Dünya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 827 bini geçti09:22 - Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 12 bin civciv telef oldu09:11 - Yurt iç piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı
09:05 - 'Savunmanın devleri' listesine 7 Türk şirketi girdi09:02 - Özel okulda telafi eğitimi verilmezse ücret iadesi nasıl olur?08:55 - Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir08:54 - Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti08:48 - Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
08:39 - Sokaktaki gıdaların yüzde 75'i zehirlenmeye yol açıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
Farabi'ye göre kamu yöneticilerinde aranan özellikler
Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor
Muhittin Böcek de koronavirüse yakalandı
Vatandaş fiyatı bilmeden eylül ekim için kapora veriyor
8 milyon gence iş kapısı! Ekim ayında Meclis'te
İkinci baro için ilk adım bugün atılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istanbul sözleşmesinden çıkılması 1
sputnik v 1
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 1
ev karantinası 3
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 2
Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim 4
sözlükte bugün 1
afedersin hdp 2
geçmiş olsun 1
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 1
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
44. Bakım Fabrika Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TEİAŞ 150 teknisyen alacak
Kıyı Emniyet Müdürlüğü 32 İşçi Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 100 işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam