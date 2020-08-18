Bolkarlar turu... Karagöl ve Çiniligöl

Her geçen yıl şehir ve otel tatilinden daha da uzaklaşan halkımız artık daha fazla doğa istiyor. Beton otellerden ziyade bungalov gibi çevreyle daha uyumlu tatilleri tercih ediyor. Koronavirüs ile birlikte daha da yalıtılmış bir tatil yapmak isteyenler de kamp tatili yapmaya çalışıyor. Belirli bir kampçılık deneyimini de aşanlar gözlerini sakin ve sarp manzaralara dikmiş durumda. Niğde'de bulunan Aladağlar ve Bolkarlar da bu senenin en çok merak edilen yerleri arasına girdi. Sizler için buraları gezip anlatmaya karar verdik.

BOLKAR DAĞLARINDA NELER VAR?

Niğde'nin güneyindeki Ulukışla ilçesinde bulunan Bolkar Dağları birçok zenginliği bir arada bulunduruyor. Uzaklardan bakıldığında neredeyse her mevsim karlı görünen bu sarp kayaların içerisinde yaylalar, göller ve dağcılık sporuna uygun rotalar bulunuyor.

MEYDAN YAYLASI

Bolkarların en üst noktasındaki göllere gitmeden hemen önce sizi bir yayla karşılıyor. Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri illerinden gelen ziyaretçilerin yoğunlukta olduğu yaylaya ulaşım mevcut. Adana istikametinden gelirken Alihoca köyü, Ulukışla istikametinden gelirken de Darboğaz köyü istikameti izlenerek yukarı çıkılabiliyor. Köyleri geçtikten sonra kalan mesafede ise yolda asfalt yok. Genel olarak yavaş gitmeniz gereken bir tırmanış sizi bekliyor. İki taraftan da yaklaşık 45 dakikada yukarı varılıyor. Yukarı vardığınızda karşınıza durdurulmuş bir inşaat çıkıyor. Hemen soldan aşağı indiğinizde karşınıza Meydan Yaylası gelecek. Burada kaynak suyu ve tuvalet imkanı mevcut.

KARAGÖL

Meydan Yaylası'na geldiğinizde karşınıza iki yol geliyor. Bir tanesi sola dönüp sizi Meydan Yaylası'na indiriyor diğeri ise sağa dönüp Karagöl'ün yukarısına gidiyor. Araç ile gidilen yolda 4x4 bir aracınız olması gerekiyor. Aksi halde yola devam edemiyorsunuz. Eğer gidebilirseniz gölün üzerindeki bir noktaya varıp bayır aşağı 10 dk kadar yürüyerek göl kıyısına ulaşabilirsiniz.

Diğer göl yolu ise biraz daha meşakkatli. Meydan Yaylası'nın sonuna kadar aracınızla gittikten sonra patikadan yürüyerek göle ulaşmanız gerekiyor. İkiye ayrılan patikada sol taraftaki kayanın dibindekini patikayı tercih etmenizi öneririz. Bu patikalardan kondisyonunuza ve eşyanıza göre 30-50 dk arasındaki bir performans ile Karagöl'e ulaşabilirsiniz.

Karagöl, 2650 metrede bulunan epey yüksek bir göl. İki çöküntünün üzerinde uzanan gölün bir kısmı nilüferler ile kaplı. Gölün çevresi yürüme 10-15 dk kadar sürmekte. Gölün kıyısında ise buz gibi bir su kaynağı mevcut. Patikayı dümdüz takip edip gölü solunuza alarak devam ederseniz 2 dk sonra çeşmeyi bulabilirsiniz. Tamamen içilebilir bir sudur.

ÇİNİLİ GÖL

Çinili Göl, Karagöl'ün biraz daha yukarısında yer alıyor. Buraya da hiçbir şekilde araçla gitmeniz mümkün değil. Karagölü solunuza alarak ilerledikten sonra karşı kenarın dönüldüğü noktadan yukarı patika çıkıyor. Sağınızda kalan tepe ile soldaki kayalık arasındaki vadisi sağınıza doğru aşmanız gerekiyor. Patikadan göle 10-15 arasındaki bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz. İki tepe arasındaki bu vadide ayrı bir rüzgar geçişi olduğu için üzerinizde kalın bir şeyler olmasını her mevsim için tavsiye ediyoruz.

Çinili Göl, Karagöl'e nazaran daha berrak bir göl. Üzerinde hiçbir ot bulunmuyor. Tamamen turkuaz ve mavinin bulunduğu bir manzara karşılıyor sizi. Suyu ise epey soğuk ve derin. Eğer yüzmeyi iyi biliyorsanız bu güzelliği kaçırmamanızı öneririz.

PİLOT TEPE

Pilot tepe, Karagöle vardığınızda hemen solunuzda yer alan sarp kayanın en üst noktası oluyor. Eğer tam olarak tepeye çıkarsanız iki gölü aynı anda görebilirsiniz. Tepe 2900 metrede yer alıyor. Tepeye gidiş için ise yürümekten başka çareniz yok.

Çiniligöl'e ulaştıktan sonra hemen solunuzda yağılı duran büyük kayaların üzerinden aşıp dik bir yamaca ulaşıyorsunuz. Bazen patikadan bazen doğaçlama olarak çıkmanız gereken bir yer burası. Öncelikle bir çayırı aşıyorsunuz ardından da karşınıza kaya bloklar geliyor. Onları da aştıkta sonra bir boyuna ulaşıyorsunuz. Solunuzda kalan kısma tırmanıp Pilot Tepe'ye ulaşmış oluyorsunuz. Burası da yine epey rüzgar alan bir yer olduğu için yanınızda mutlaka rüzgarlık, polar veya montunuz olmalı. Tişört ile çıkarsanız hastalanabilirsiniz. Yanınıza da mutlaka suyunuzu ve atıştırmalıklarınızı almanızı öneririz.

SESSİZ KURBAĞALAR

Karagöl'de dünyada başka bir benzeri bulunmayan çok özel bir kurbağa türü yaşıyor. Görene kadar inanmayacağınız bu kurbağalar koruma altında. Dokunmak, yakalamaya çalışmak dahi yasak. Sadece izleyip bu güzelliğin devamını sağlamak da bize düşüyor.

BOLKARLARDA İMKANLAR

Yazımızın başında bahsettiğimiz gibi burası biraz daha extreme bir kamp noktası. Ulaşım belirli bir yere kadar mevcut. Yakınında market bulunmuyor, hazırlıklı gitmeniz gerekiyor. Lavabo bulunmuyor. Herhangi bir ağaç yok. Isınmanız kıyafetleriniz kadar olacaktır. Yemeğiniz için kamp ocağı kullanmanızı öneririz. Gece soğukluk derecesi de epey düşmekte. Ulukışladan ortalama 10 derece daha soğuk olduğunu unutmayınız. Telefon ise bazı noktalarda çekmekte. İnternet ise daha da kıt bulunmakta. Özetle göl kıyısındaki tek imkan temiz ve soğuk bir su.

BOLKARLAR'A NASIL GİDİLİR?

Bolkarlar'a, Adana-Konya-Ankara D-100 karayolu üzerinden gidilerek ulaşılabiliyor. Eğer Adana-Ankara otobanından gitmek isterseniz de Ulukışla kavşağından çıkabilirsiniz. Ulukışla istikametinden sola döndükten hemen sonra sağınızdaki Darboğaz Köyü tabelasından dönüp, "Karagöl-Çiniligöl Sulak Alanı" tabelalarını takip edebilirsiniz. Aynı şekilde Pozantı istikametinden gelirken de yol kenarındaki tabelalardan içeri girip Alihoca köyü üzerinden yaylaya çıkabilirsiniz. Bu istikametten gelirken yolu kaçırmamanız için önerimiz de dönüş yapmadan önce sağınızda Toros Marketi göreceksiniz. Önünde açık bir alan bulunuyor. Buraya girip ardından köye doğru çıkabilirsiniz. İki taraftan gelen yollarda tepede birleşiyor ve tek olarak yukarı çıkıyor. Yaylanın yol tarifini alırken de Meydan Yaylası olarak alabilirsiniz.

Bolkarlar'ın bazı merkezlere olan uzaklıkları ise şöyle ;

- Adana 150 km

- Niğde 75 km

- Konya 220 km

- Antalya 485 km

- Kayseri 215 km

- Ankara 360 km

- İstanbul 800 km

- İzmir 775 km

- Mersin 160 km