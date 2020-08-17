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Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 12 bin civciv telef oldu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında 12 bin civciv telef oldu.
|17 Ağustos 2020 09:22
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında 12 bin civciv telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Karanlıkdere Mahallesi'nde Muhammet K'ye ait tavuk çiftliğindeki kümeste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çiftlik sahibi, yangına müdahalede yetersiz kalınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kümeste bulunan 12 bin civciv telef oldu.
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