Alım-satımda 'kağıt tapuya' ihtiyaç kalmayacak
|17 Ağustos 2020 09:34
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Türkiye genelindeki tapu senedi sayısı 200 milyonu geçti. Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında, "tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı" belgeleri e-devlet üzerinden alınmaya başlarken, alım-satımda da yeni dönem başlıyor. Türkiye'deki bütün tapu senetlerinin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) kayıt çalışmalarının 2021'de tamamlanmasıyla birlikte alım ve satımda kağıt tapuları taşımaya gerek kalmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum proje tamamlandığında ıslak imzalı belgelerin fiziki arşivden çıkarılmasına gerek kalmayacağını söyledi.
TAPU SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ
Son iki yılda kat irtifakı, kat mülkiyeti geçişleri ve özellikle de intikal işlemleri nedeniyle tapu senetlerinin sayısında ciddi artış görüldü. Geçen yıl yaklaşık 500 bin intikal işlemi gerçekleşirken, taşınmaz satış işlemleri "web tapu, tapu takas, kredi kartı ile tapu harcı ve döner sermaye ödemeleri" farklı il ve ilçelerdeki işlemler TAKBİS ile herhangi tapu dairesinde yapılabiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, tapu müdürlüklerine ait arşivlerin elektronik ortama aktarılması projesinin başlatıldığını da anımsattı.
Hazal Ateş
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