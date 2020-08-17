1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de, GYUS sözlü sınavında, adayların haklarını yedi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarında, sınava giren kurum personelinin hakları yedi.
 17 Ağustos 2020 09:45
Yazdır
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de, GYUS sözlü sınavında, adayların haklarını yedi

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına sözlü sınav şartı getirilmesiyle birlikte, bir çok kurum, kendi kurum personelinin hakkını yiyerek çalışma barışını bozmaktadır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarında adayların haklarını yiyen kurumlar arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de katılmıştır.

Örneğin Tapu Sicil Müdür yardımcılığı sınav sonuçlarında 32 adaya yazılı sınav notundan 10 pundan fazla düşük not verilmiştir. Bafradaki bir adayın yazılı sınav notuyla sözlü sınav notu arasında tam 25 puanlık fark bulunmaktadır. Yani adaya 25 puan daha düşük sözlü sınav notu verilmiştir. Yine aynı unvanda 14 adaya ise yazılı sınavdan aldığı nottan 10 puan ve üzerinde daha fazla sözlü sınav notu verilmiştir.

Diğer unvanlarda da yine aynı mağduriyetler oluşturulmuştur. Sözlü sınavların içeriğine yönelik denetime imkan verilmediği için, mağdur edilen personelin hem Devlete hem de kendi kurumuna olan güveni zedelenmektedir. İçerik denetimi yapılamadığı için açılan davalarda sonuç elde edilememektedir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında yaşanan adaletsizliklerin son bulması için sözlü sınavların kaldırılması, çok elzem olan durumlarda ise denetime imkan verecek yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerekmektedir.

Tüm kamu personeli bu ülkenin vatandaşıdır ve amirler tüm personelin amiridir. Amirlerin, liyakati devre dışı bırakacak şekilde, kendi keyfine göre bir kısım personeli kayıracak şekilde işlem yapmalarının önüne geçilmelidir.

Sonuçları görmek için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
17 Ağustos 2020 00:01		 Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdüründen 'ilahiyat' açıklaması
14 Ağustos 2020 17:08
İdari izindeki memur, hafta sonu mesaiye çağrılabilir mi?
14 Ağustos 2020 14:05		 Teftiş Kurulu Başkanlığı için 5 yıllık kıdem şartı
14 Ağustos 2020 10:00
Karaciğer Nakli YL programı için, ilahiyat ve İİBF şartının, mantıklı bir açıklaması olabilir
14 Ağustos 2020 10:00		 Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
13 Ağustos 2020 00:03
Devlet memuru, amirin 'yerine' imza atabilir mi?
12 Ağustos 2020 14:10		 Tarımsal araştırma enstitülerinin bahtsızlığı son bulacak mı?
12 Ağustos 2020 10:34
Raporunun fenne aykırı olduğu iddia edilen memur hangi hakem hastaneye sevk edilmeli?
12 Ağustos 2020 10:05		 Rektörü görevden alan YÖK'ü tebrik ediyoruz ama yeterli değil!
10 Ağustos 2020 17:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:09 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:04 - FETÖ şüphelisi avukat Yunanistan'a kaçarken yakalandı10:02 - LGS kapsamında birinci nakil sonuçları açıklandı09:53 - Bolu'da evde çıkan yangında felçli hasta öldü09:49 - Yılda ortalama 2.5 santim kayıyoruz09:45 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de, GYUS sözlü sınavında, adayların haklarını yedi
09:35 - Dolar yeniden yükselişte09:34 - Alım-satımda 'kağıt tapuya' ihtiyaç kalmayacak09:32 - Nefes verdiği oğlu hayata tutunamadı09:31 - Karpuz tezgahında duygulandıran not09:28 - Dünya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 827 bini geçti09:22 - Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 12 bin civciv telef oldu
09:11 - Yurt iç piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı09:05 - 'Savunmanın devleri' listesine 7 Türk şirketi girdi09:02 - Özel okulda telafi eğitimi verilmezse ücret iadesi nasıl olur?08:55 - Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir08:54 - Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
08:48 - Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
Farabi'ye göre kamu yöneticilerinde aranan özellikler
Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor
Muhittin Böcek de koronavirüse yakalandı
Vatandaş fiyatı bilmeden eylül ekim için kapora veriyor
8 milyon gence iş kapısı! Ekim ayında Meclis'te
İkinci baro için ilk adım bugün atılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
afedersin hdp 2
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 1
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 1
Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim 4
ev karantinası 3
istanbul sözleşmesinden çıkılması 1
hırsız 1
Uyku göz bandı 1
İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum 1
van 1
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
44. Bakım Fabrika Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TEİAŞ 150 teknisyen alacak
Kıyı Emniyet Müdürlüğü 32 İşçi Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 100 işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam