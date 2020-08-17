Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de, GYUS sözlü sınavında, adayların haklarını yedi
|17 Ağustos 2020 09:45
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Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına sözlü sınav şartı getirilmesiyle birlikte, bir çok kurum, kendi kurum personelinin hakkını yiyerek çalışma barışını bozmaktadır.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarında adayların haklarını yiyen kurumlar arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de katılmıştır.
Örneğin Tapu Sicil Müdür yardımcılığı sınav sonuçlarında 32 adaya yazılı sınav notundan 10 pundan fazla düşük not verilmiştir. Bafradaki bir adayın yazılı sınav notuyla sözlü sınav notu arasında tam 25 puanlık fark bulunmaktadır. Yani adaya 25 puan daha düşük sözlü sınav notu verilmiştir. Yine aynı unvanda 14 adaya ise yazılı sınavdan aldığı nottan 10 puan ve üzerinde daha fazla sözlü sınav notu verilmiştir.
Diğer unvanlarda da yine aynı mağduriyetler oluşturulmuştur. Sözlü sınavların içeriğine yönelik denetime imkan verilmediği için, mağdur edilen personelin hem Devlete hem de kendi kurumuna olan güveni zedelenmektedir. İçerik denetimi yapılamadığı için açılan davalarda sonuç elde edilememektedir.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında yaşanan adaletsizliklerin son bulması için sözlü sınavların kaldırılması, çok elzem olan durumlarda ise denetime imkan verecek yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerekmektedir.
Tüm kamu personeli bu ülkenin vatandaşıdır ve amirler tüm personelin amiridir. Amirlerin, liyakati devre dışı bırakacak şekilde, kendi keyfine göre bir kısım personeli kayıracak şekilde işlem yapmalarının önüne geçilmelidir.
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