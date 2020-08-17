FETÖ şüphelisi avukat Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi avukat tutuklandı.
|17 Ağustos 2020 10:04
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi avukat tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, avukat K.D'yi, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakaladı.
Gözaltına alınan K.D, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Bu arada, şüphelinin daha önce de FETÖ üyeliğinden gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.
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