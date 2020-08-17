Metropoll'ün anketine göre kararsızlar 3. parti
Metropoll'ün anketine göre vatandaşın yüzde 10,9'u kararsız durumda. Kararsızlar en büyük 3. parti konumunda.
|17 Ağustos 2020 10:10
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Metropoll anket şirketinin Temmuz araştırmasına göre Ak Parti yüzde 33,2, CHP yüzde 20,5 oy alıyor.
Diğer partiler ise seçim barajını aşamıyor.
HDP yüzde 8, İyi Parti yüzde 6,9, MHP yüzde 6, Gelecek Partisi yüzde 2, Deva Partisi ise yüzde 1,3 oy alıyor.
En büyük 3. partiyi kararsızlar oluşturuyor. Kararsız olanların oranı yüzde 10,9, Oy kullanmayacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 5,7
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