İLKSAN'a seçilen 3 yeni MEB bürokratı
İLKSAN'ı denetlemekle yükümlü olan Milli Eğitim Bakanlığından sandığa 3 yönetim bir de denetim kurulu üyesi seçildi
|17 Ağustos 2020 10:12
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Hafta sonunda İlksan yönetim kurulu üye seçimleri yapıldı. Tuncer Yılmaz yeniden başkan olarak seçildi.
Ancak, Milli Eğitim Bakanlığından da yine 2 temsilci, Sandığa yönetim kurulu olarak seçilmeye devam etti.
MEB'den Sandığa seçilen yönetim kurulu üyeleri şu şekilde:
Özel Kalem Müdürü: Uğur Kılıç
Personel Genel Müdürü: Ömer İnan
Danışman: Okan Çoban
Denetim kuruluna ise Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı seçildi.
Sandığı denetleme yükümlü olan Milli Eğitim Bakanlığından, Sandığın yönetimine yönetim kuruluna üye verilmesi, uzun süredir eleştiri konusu olmakta... Ancak Sandık yönetim kurulu üyeliğine seçilen bürokratların ek maaş almasından dolayı bu çarpık uygulama uzun süredir devam ediyor.
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