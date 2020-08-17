1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İLKSAN'a seçilen 3 yeni MEB bürokratı

İLKSAN'ı denetlemekle yükümlü olan Milli Eğitim Bakanlığından sandığa 3 yönetim bir de denetim kurulu üyesi seçildi
 17 Ağustos 2020 10:12
Yazdır
İLKSAN'a seçilen 3 yeni MEB bürokratı

Hafta sonunda İlksan yönetim kurulu üye seçimleri yapıldı. Tuncer Yılmaz yeniden başkan olarak seçildi.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığından da yine 2 temsilci, Sandığa yönetim kurulu olarak seçilmeye devam etti.

MEB'den Sandığa seçilen yönetim kurulu üyeleri şu şekilde:
Özel Kalem Müdürü: Uğur Kılıç
Personel Genel Müdürü: Ömer İnan
Danışman: Okan Çoban

Denetim kuruluna ise Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı seçildi.

Sandığı denetleme yükümlü olan Milli Eğitim Bakanlığından, Sandığın yönetimine yönetim kuruluna üye verilmesi, uzun süredir eleştiri konusu olmakta... Ancak Sandık yönetim kurulu üyeliğine seçilen bürokratların ek maaş almasından dolayı bu çarpık uygulama uzun süredir devam ediyor.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
LGS kapsamında birinci nakil sonuçları açıklandı
17 Ağustos 2020 10:02		 Bakan Selçuk'tan okula dönüş için önemli mesaj
16 Ağustos 2020 10:05
MEB'den çalışma takvimine dair 8 maddelik Genelge
15 Ağustos 2020 19:08		 2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak
15 Ağustos 2020 14:45
Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak
15 Ağustos 2020 10:22		 Bakan Selçuk duyurdu: Bir ilki gerçekleştiriyoruz
14 Ağustos 2020 19:13
Bakan Selçuk açıkladı: Rehber öğretmenlerinin nöbet görevi kaldırıldı
14 Ağustos 2020 12:34		 Seyreltilmiş ve aşamalı eğitim nedir?
14 Ağustos 2020 07:50
Ücretsiz ders kitapları okullara dağıtılmaya başlandı
13 Ağustos 2020 22:22		 Bakan Selçuk'tan eğitim için virüsle mücadele çağrısı
13 Ağustos 2020 18:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Yeğeni ve komşusunu silahla öldüren zanlı jandarmaya teslim oldu12:17 - Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamalarda yeni düzenleme12:06 - 'Ülkemiz deprem kuşağında bu yüzden depremlere her zaman hazırlıklı olmalıyız'12:02 - Van'daki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu şehit oldu12:00 - Gün ortası döviz fiyatları12:00 - 'Uzaktan eğitimin standardını aile belirler'
11:57 - Yasal sınırı aştığı gerekçesiyle indirilen yolcu, minibüsün camını kırdı11:42 - Bilim Kurulu Üyesi: Grip aşısı olun, ikisi birden öldürücü olabilir11:42 - Ateş Kara: Aşı, bağışıklık için çok önemli11:40 - Tatilde tedbirsizliğin bedeli: Son 45 günün en yüksek vaka sayısı11:37 - İkinci el cep telefonu ve tablet satışı için düzenleme11:32 - 'Türkiye 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahip'
11:30 - TÜBİTAK şampiyonu genç, bilim adamı olmak istiyor11:16 - Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi11:15 - Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor kırıldı11:12 - Bakan Kurum: Millet bahçeleri toplanma alanları olacak11:12 - 'Cinlerim var' diyerek dolandırmadan beraat almıştı, Yargıtay'dan kötü haber
11:06 - Konut projelerinde 'sismik izolasyona' ilgi arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
Metropoll'ün anketine göre kararsızlar 3. parti
Farabi'ye göre kamu yöneticilerinde aranan özellikler
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de, GYUS sözlü sınavında, adayların haklarını yedi
Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor
Alım-satımda 'kağıt tapuya' ihtiyaç kalmayacak
İLKSAN'a seçilen 3 yeni MEB bürokratı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkek doğmadı çöpe attık 1
manisa 1
ev karantinası 3
sözlükte bugün 1
okulların 21 eylül 2020'de açılma ihtimali 1
afedersin hdp 2
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 1
hırsız 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 2
İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum 1
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Çorum Laçin SYDV Personel Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
44. Bakım Fabrika Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TEİAŞ 150 teknisyen alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam