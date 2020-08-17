Emine Bulut'un acısı ilk günkü gibi taze

- Kırıkkale'de geçen yıl eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un ailesinin acısı dinmiyor.

Eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 18 Ağustos 2019'da lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un (38) babası Ahmet ve annesi Fadime Bulut'un yüreklerindeki acı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Çocuklarının katledilişinin birinci yılında ayakta kalarak hayata tutunmaya çalışan Bulut ailesinin acısı, her kadın cinayetiyle yeniden tazeleniyor.

Yutkunarak yaşadığı acıyı anlatmaya çalışan baba Ahmet Bulut, AA muhabirine, aradan bir yıl geçse de acılarının taze olduğunu söyledi.

"Evlat acısını bilen bilir." diyen baba Bulut, hayatının geri kalan kısmındaki tek düşüncesinin kızının hatırası torunu olduğunu ifade etti.

Anne Fadime Bulut da öldürülen kızlarının acısının hiçbir zaman dinmeyeceğini ve hatırasıyla yaşamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kızlarını öldüren kişiyle ilgili herkesin ne kadar ceza aldığını sordurduğunu anlatan anne Bulut, "Bizim yaramız hiçbir zaman kapanmayacak. Bir anne olarak kızımı öldüren kişinin (ağırlaştırılmış) müebbet ceza almasını isterim." diye konuştu.

- Emine Bulut cinayeti

Eski eşi tarafından 18 Ağustos 2019'da lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından kaçan zanlı Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

- Kızı için yönetim kayyumu atanmıştı

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut'un kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini açıklamış, çocuğa yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yargı sürecinin ve çocuğun psikolojik, sosyal durumunun takipçisi olunduğunu açıklamıştı.

Olayın ardından Türkiye genelinden birçok avukat davaya katılma talebi bildirmiş, olayın faili Fedai Varan ise 27 Ağustos'ta tutuklu bulunduğu Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden alınarak Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.

- Savcılık, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini istemişti

Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, "Şüphelinin maktuleyi yakalayarak boğazını kesmek ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçak sokmak suretiyle 'tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme' suçunu işlediği, mahkemenizce yapılacak yargılama neticesi verilecek kararda; şüphelinin daha önce de müştekiye hakaret etmesi sebebiyle hakkında kamu davası açılması ve şüphelinin suç işlemekten çekincesi olmaması sebebiyle hakkında takdiri indirim sebeplerinin uygulanmamasını, olay sırasında müşterek çocuğunun yanında olacağını bilmesine rağmen suç işleme kararlılığında tereddüte düşmeyerek maktulenin hayati bölgelerine birden çok kez bıçak darbesi vurmak suretiyle canavarca hisle hareket ettiğinin gözetilmesi, şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur." ifadelerine yer verilmişti.

Sanık Fedai Varan hakkında hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

- Sanık, müebbet hapisle cezalandırılmıştı

Hakim karşısına 9 Ekim 2019'da çıkan sanık, 21 Ekim'deki karar duruşmasında indirim uygulanmadan "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanığa verilen cezayı yeterli bulmayan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmiş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da Emine Bulut'un ailesinin istinaf mahkemesinde görülecek davada avukatlığını yapacağını bildirmişti.

Emine Bulut dosyasının Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf incelemesi devam ediyor.