8 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı

ERZURUM

Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı.

Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde pozitif vakaların artarak devam etmesi nedeniyle Küçük Orcuk Mahallesi 14 gün süre ile karantinaya alındı.

İlçe merkezinde kurulan halk pazarı ile hayvan pazarının açılması iki hafta süreyle askıya alındı.

Bu çerçevede uygulanan Kovid-19 önlemleri dolayısıyla köye giriş çıkışlar durduruldu.

KARS

Kars'ta bir köy Kovid-19 önlemleri kapsamında karantinaya alındı

Kars'ın Akyaka ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çetindurak köyünde karantina uygulaması başlatıldı.

Bu çerçevede uygulanan Kovid-19 önlemleri dolayısıyla köye giriş çıkışlar durduruldu.

BATMAN

Batman'da 16 ev karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 evde karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla Kovid-19 tespit edilen vatandaşların bulunduğu ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki 16 ev karantinaya alındı

Sağlık ekiplerinin adreslerdeki çalışması sürüyor.

BAYBURT

Bayburt'ta iki köy karantinaya alındı

Bayburt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı.

Valilikten alınan bilgiye göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında karantina uygulanması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda merkeze bağlı Yedigözeler ile Çalıdere köylerinde karantina uygulanmasına karar verildi.

İkinci değerlendirmeye kadar bu köylere giriş ve çıkışların kısıtlandığı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da farklı mahallelerdeki 3 bina karantinaya alındı

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde farklı mahallelerdeki 3 bina karantinaya alındı.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, karantina kararlarının yapılan filyasyon (saha çalışması) çalışması sonucu alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Filyasyon çalışmalarının ardından kent merkezinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 388 sokak, Hasan Karaağaç Mahallesi 54 sokak ve Ataköy Mahallesi 2571 sokaklardaki 3 farklı bina bulaş riskinin yüksek olması ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınmıştır" denildi.

Ayrıca Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine bağlı Ekinova köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kızılören Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Artan yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vakaları, temaslı sayısının çok olması ve gelecekte meydana gelecek vaka artışlarının önüne geçmek için tedbir amaçlı olarak 16 Ağustos 2020 tarihi saat 00.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, köy halkının ihtiyaçlarının vefa sosyal destek gruplarınca yerine getirileceği kaydedildi.

BİLECİK

Öte yandan Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy köyünde 10 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, il dışındaki akrabalarını ziyaret ettikten sonra köye dönen bir kişinin, yüksek ateş şikayetiyle Bilecik Devlet Hastanesine başvurduğu bildirildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan hastayla temaslı kişilerin yaşadığı 10 evde karantina başlatıldığı duyurulan açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı.

İlçeye bağlı İçköy Mahallesinde pozitif koronavirüs vakasının görülmesi nedeniyle bölge 14 gün karantinaya tabi tutuldu.

Karantinaya ilişkin Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada, İçköy'deki Kovid-19 pozitif vakasının, İstanbul'da katıldığı bir düğünde temas sonucu oluştuğunun tespit edildiği belirtildi. Düğünde temas edilen kişi sayısının fazla olduğu vurgulanan açıklamada, "Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 17 Ağustos saat 20.00'den 31 Ağustos saat 20.00'ye kadar giriş-çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına.'' denildi.

Kararda ayrıca 14 günlük karantina süresince İçköy Mahallesi'nde yapılacak olan düğün, nişan, sünnet ve benzeri tüm organizasyonların iptal edildiği bildirilirken, ''Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." uyarısı yapıldı

ADIYAMAN

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki günde 78 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkınca İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda dün ve bugün farklı mahallelerdeki 78 evde karantina uygulanmaya başlandı.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Simav ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 8 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Simav Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, toplantıda ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi'nde iki, Sırapayam Mahallesi'nde bir, Naşa beldesinde iki, Köseler, Şenköy ve Yemişli köylerinde ise birer evin karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, "Alınan kararlar ile ev karantinası ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi ve Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanması hususları, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi." ifadesine yer verildi.