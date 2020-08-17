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Bakan Albayrak, konut satışını arttıran kamu bankalarına teşekkür etti

Bakan Albayrak: Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum.
 17 Ağustos 2020 10:30
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Bakan Albayrak, konut satışını arttıran kamu bankalarına teşekkür etti

Türkiye genelinde konut satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu-TÜİK

Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AA'nın konut satışı rakamlarına ilişkin yayınlamış olduğu twiti alıntılayarak şu mesajı paylaştı:

250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum.
Memurlar.Net
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