Bakan Albayrak, konut satışını arttıran kamu bankalarına teşekkür etti
|17 Ağustos 2020 10:30
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Türkiye genelinde konut satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu-TÜİK
Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AA'nın konut satışı rakamlarına ilişkin yayınlamış olduğu twiti alıntılayarak şu mesajı paylaştı:
250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum.
250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor.Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 17, 2020
Konut satışları Temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı.
Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum.👏 https://t.co/nbpo4mkGdw
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