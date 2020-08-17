1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan açıkladı, başarılı sporcu öğrencilere özel okul imkanı

Bakan Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdeledi.
 17 Ağustos 2020 10:54
Yazdır
Bakan açıkladı, başarılı sporcu öğrencilere özel okul imkanı

Başarılı sporcu öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuyabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdeledi.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemenin sportif altyapının güçlendirilmesinde oldukça önemli olduğunu belirterek, düzenlemedeki işbirliğinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

Kasapoğlu, "Bu vesile ile yetenekli genç ve çocuklarımızın spora devamlılığının sağlanmasında, 'spor mu, eğitim mi' ikilemini aşmasında tarihi bir adım daha atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sportif başarının ilk basamaktan itibaren destekleneceği bu değişikliğin ülkemiz sporu için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu düzenlemeyle ilk ve ortaöğretim çağındaki sporcu öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştirdiği ortak çalışma neticesinde sportif başarılar elde ederlerse değerlendirme kriterleri içinde ilave bir puan alarak ödüllendirilecek.

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ile Dünya Gençlik Olimpiyatları'nda ve ulusal spor faaliyetlerinde başarılı olan genç sporcular, diğer koşullarının da uygun olması halinde bu imkandan yararlanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişiklikle başarılı sporcular, MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında (Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücü kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumları) ücretsiz okuma imkanına kavuştu.

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 13. maddesinde "Özel öğretim kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir." hükmü bulunuyor. Ancak öncelik verilenlerin başvurmaması halinde kontenjanların tamamından diğer öğrenci ve kursiyerler yararlandırılıyor. Bu sayede boş kontenjanlara başvuru yapma durumunda sporcu öğrenciler avantajlı hale getirildi.

- Başarılı sporcu öğrenciler, hangi kriterlere göre puan alacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen kriterler neticesinde olimpik veya paralimpik branşlarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde ettiği bakanlık tarafından belgelendirilen sporculara ilave 50 puan kazandıran bir düzenleme yapıldı.

Buna göre sporcu öğrenci; Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında dereceye girip altın madalya almışsa + 50 puan, gümüş madalya almışsa + 40 puan ve bronz madalya almışsa + 30 puan, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ile Dünya Gençlik Olimpiyatları'nda altın madalya almışsa + 30 puan, gümüş madalya almışsa +20 puan ve bronz madalya almışsa +15 puan, ulusal spor faaliyetlerinde altın madalya almışsa + 20 puan, gümüş madalya almışsa +15 puan, bronz madalya almışsa +10 puan alacak.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tekstil Mühendisliği'ni tercih eden kazanıyor
10 Ağustos 2020 08:00		 SBK Holding bu üniversiteleri tercih öden öğrencilere 2800 tl burs verecek
08 Ağustos 2020 14:44
YÖK'ten, 8 bölümü tercih eden öğrencilere maaş gibi burs
06 Ağustos 2020 12:19		 SBÜ'yü tercih edecek ilk 1000'deki öğrencilere 3 bin TL'ye kadar burs
05 Ağustos 2020 11:20
Öğrenciye 26.4 milyarlık destek
04 Ağustos 2020 11:13		 Üniversiteler keseyi açtı! Asgari ücretin 3 katı burs
01 Ağustos 2020 12:22
TDK ile TTK'den sosyal bilimleri tercih edecek öğrencilere burs
30 Temmuz 2020 12:06		 Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
28 Temmuz 2020 10:16
YÖK'ten 100/2000 doktora bursu özel çağrısı
17 Haziran 2020 13:21		 Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu
02 Haziran 2020 11:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Yeğeni ve komşusunu silahla öldüren zanlı jandarmaya teslim oldu12:17 - Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamalarda yeni düzenleme12:06 - 'Ülkemiz deprem kuşağında bu yüzden depremlere her zaman hazırlıklı olmalıyız'12:02 - Van'daki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu şehit oldu12:00 - Gün ortası döviz fiyatları12:00 - 'Uzaktan eğitimin standardını aile belirler'
11:57 - Yasal sınırı aştığı gerekçesiyle indirilen yolcu, minibüsün camını kırdı11:42 - Bilim Kurulu Üyesi: Grip aşısı olun, ikisi birden öldürücü olabilir11:42 - Ateş Kara: Aşı, bağışıklık için çok önemli11:40 - Tatilde tedbirsizliğin bedeli: Son 45 günün en yüksek vaka sayısı11:37 - İkinci el cep telefonu ve tablet satışı için düzenleme11:32 - 'Türkiye 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahip'
11:30 - TÜBİTAK şampiyonu genç, bilim adamı olmak istiyor11:16 - Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi11:15 - Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor kırıldı11:12 - Bakan Kurum: Millet bahçeleri toplanma alanları olacak11:12 - 'Cinlerim var' diyerek dolandırmadan beraat almıştı, Yargıtay'dan kötü haber
11:06 - Konut projelerinde 'sismik izolasyona' ilgi arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
Metropoll'ün anketine göre kararsızlar 3. parti
Farabi'ye göre kamu yöneticilerinde aranan özellikler
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de, GYUS sözlü sınavında, adayların haklarını yedi
Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor
Alım-satımda 'kağıt tapuya' ihtiyaç kalmayacak
İLKSAN'a seçilen 3 yeni MEB bürokratı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geçmiş olsun 1
erkek doğmadı çöpe attık 1
Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim 4
kahvehane 1
Uyku göz bandı 1
Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz 1
hırsız 1
okulların 21 eylül 2020'de açılma ihtimali 1
İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum 1
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 1
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Çorum Laçin SYDV Personel Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
44. Bakım Fabrika Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TEİAŞ 150 teknisyen alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam