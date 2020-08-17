Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
|17 Ağustos 2020 10:57
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği öngörülüyor.
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Kars ile Ağrı'da 11, Erzurum'da 13, Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Erzincan'da 31, Iğdır'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 25, Kars'ta 23 ve Ardahan'da 21 derece olacak.
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