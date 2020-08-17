1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor kırıldı

Temmuz ayında normalleşme süreciyle beraber banka kartları ve kredi kartlarıyla toplam 112,1 milyar TL'lik rekor tutarda ödeme yapıldı- Bayramda 10,5 milyar liralık ödeme kartlarla yapılırken, arife gününde kartlı ödeme adedinde 27,2 milyonla rekor kırıldı
 17 Ağustos 2020 11:15
Yazdır
Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor kırıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre temmuz ayında normalleşme süreciyle beraber banka kartları ve kredi kartlarıyla toplam 112,1 milyar TL'lik rekor tutarda ödeme gerçekleştirildi.

BKM, temmuz ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre temmuz sonu itibarıyla sektörde yaklaşık 175 milyon banka kartı, 72 milyonun üzerinde kredi kartı olmak üzere toplam 247 milyon kart bulunuyor.

Temmuz ayında normalleşme süreciyle beraber banka kartları ve kredi kartlarıyla toplam 112,1 milyar TL'lik rekor tutarda ödeme yapıldı. Bu, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 27'lik bir artış anlamına geliyor. Pandemi döneminde özellikle nisan ve mayıs aylarında kartlı ödemelerde daralma görülmüştü. Temmuz ayında yaşanan bu artış, haziran itibarıyla normalleşmenin başlamasıyla birlikte ödeme alışkanlıklarında da normalleşmeye işaret ediyor.

Temmuz ayındaki kartlı ödeme tutarının 92,6 milyar TL'sinde kredi kartları, 19,5 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise banka kartıyla yapılan ödeme tutarında önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 66 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 21 olarak gerçekleşti.

- Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde internetten ödemeler tercih edildi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksitinin ödendiği temmuz ayında, bu ödemeleri de kapsayan "Kamu-Vergi Ödemeleri" sektöründe, bu yıl son ödeme tarihinin 4 Ağustos'a kadar uzatılmasıyla beraber 1 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında kartlarla 5,6 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu değer 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 21'lik bir büyüme anlamına gelirken, ortalama işlem tutarı 550 TL oldu.

Kartlarla yapılan kamu-vergi ödeme tutarının yüzde 60'ında internetten ödeme tercih edilirken, her 5 TL kartlı kamu-vergi ödemesinin 3 TL'si internetten yapıldı.

- Kurban Bayramı'nda kartlarla 10,5 milyar TL tutarında ödeme yapıldı

30 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelen arife günü dahil Kurban Bayramı'nda kartlarla 10,5 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu değer, 2019 yılının Kurban Bayramı'na göre kartlı ödemelerde yüzde 36 artışa işaret etti.

Arife gününde ödeme adedi rekoru yenilenerek bugüne kadar bir günde gerçekleşen en fazla kartlı ödeme adedine ulaşıldı. Arife gününde 27,2 milyon adet ödeme işlemi yapılırken, bir önceki rekor 26,6 milyon adet ödeme işlemi ile bu yılın Ramazan Bayramı Arife Günü öncesinde (22 Mayıs 2020) görülmüştü.

Arife gününde en fazla kartlı ödeme adedinin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00 olurken en fazla ödemenin yapıldığı dakika ise 15.36 oldu. Arife gününde yaklaşık 4,3 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı'nda toplam 5 gün süresince yapılan kartlı ödemelerin yaklaşık 5'te 2'sini oluşturdu.

- Bayramda ödemelerin yarısı market, akaryakıt ve giyim sektörlerinde gerçekleşti

Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemeler sektör bazlı incelendiğinde en fazla kartlı ödemenin yüzde 30 pay ile "market-gıda" sektöründe gerçekleştiği görülüyor.

"Market-gıda" sektörünü yüzde 11 pay ile "akaryakıt istasyonları" ve yüzde 9 pay ile "giyim ve aksesuar" sektörleri takip ederken, yüzde 7 pay ile "yemek" sektörü ve yüzde 6 pay ile "elektronik eşya" sektörü Kurban Bayramı süresince en fazla kartlı ödeme yapılan diğer sektörler arasında yer aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karpuz tezgahında duygulandıran not
17 Ağustos 2020 09:31		 Özel okulda telafi eğitimi verilmezse ücret iadesi nasıl olur?
17 Ağustos 2020 09:02
28 milyon 665 bin TL ikramiye devretti
17 Ağustos 2020 08:08		 'İhracatı tabana yaymayı amaçlayan sistem devreye alınacak'
16 Ağustos 2020 12:45
Hollandalılar Kulaca salçasından vazgeçmiyor
16 Ağustos 2020 11:15		 Salçada yeni normal
15 Ağustos 2020 08:45
İzmir'de servisçilerden 'S Plaka' eylemi
13 Ağustos 2020 11:54		 2,5 milyon liralık kefalete 'eş freni'
13 Ağustos 2020 11:45
KARDEMİR'in yeni genel müdürü Necdet Utkanlar oldu
12 Ağustos 2020 14:43		 İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,78 arttı
12 Ağustos 2020 10:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Yeğeni ve komşusunu silahla öldüren zanlı jandarmaya teslim oldu12:17 - Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamalarda yeni düzenleme12:06 - 'Ülkemiz deprem kuşağında bu yüzden depremlere her zaman hazırlıklı olmalıyız'12:02 - Van'daki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu şehit oldu12:00 - Gün ortası döviz fiyatları12:00 - 'Uzaktan eğitimin standardını aile belirler'
11:57 - Yasal sınırı aştığı gerekçesiyle indirilen yolcu, minibüsün camını kırdı11:42 - Bilim Kurulu Üyesi: Grip aşısı olun, ikisi birden öldürücü olabilir11:42 - Ateş Kara: Aşı, bağışıklık için çok önemli11:40 - Tatilde tedbirsizliğin bedeli: Son 45 günün en yüksek vaka sayısı11:37 - İkinci el cep telefonu ve tablet satışı için düzenleme11:32 - 'Türkiye 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahip'
11:30 - TÜBİTAK şampiyonu genç, bilim adamı olmak istiyor11:16 - Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi11:15 - Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor kırıldı11:12 - Bakan Kurum: Millet bahçeleri toplanma alanları olacak11:12 - 'Cinlerim var' diyerek dolandırmadan beraat almıştı, Yargıtay'dan kötü haber
11:06 - Konut projelerinde 'sismik izolasyona' ilgi arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
Metropoll'ün anketine göre kararsızlar 3. parti
Farabi'ye göre kamu yöneticilerinde aranan özellikler
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de, GYUS sözlü sınavında, adayların haklarını yedi
Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor
Alım-satımda 'kağıt tapuya' ihtiyaç kalmayacak
İLKSAN'a seçilen 3 yeni MEB bürokratı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uyku göz bandı 1
sputnik v 1
geçmiş olsun 1
Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim 4
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 1
Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz 1
van 1
erkek doğmadı çöpe attık 1
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 1
ev karantinası 3
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Çorum Laçin SYDV Personel Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
44. Bakım Fabrika Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TEİAŞ 150 teknisyen alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam