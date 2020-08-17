Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi
Merkez Bankası: Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir.
|17 Ağustos 2020 11:16
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