Van'daki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu şehit oldu
Van'ın Çaldıran ilçesindeki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu şehit oldu.
|17 Ağustos 2020 12:02
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