1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamalarda yeni düzenleme

Bu gruptaki kişiler, 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanamayacak
 17 Ağustos 2020 12:17
Yazdır
Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamalarda yeni düzenleme

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 15 Ağustos'ta alınan kısıtlama kararının iptal edilerek yeni düzenleme yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili değerlendirmeler sonucunda bir önceki kararın iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bu gruptaki kişilerin 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklandığı belirtildi.

Ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasının da kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın (gelin, damat ve sünnet çocuğunun birinci ve ikinci derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına; cenaze ve sünnet merasimleri sonrası mevlit ve dua merasimlerine katılmasının yasaklanmasına; sosyal faaliyetlerle kalabalık organizasyonlara katılmasının ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişinin yasaklanmasına; alışveriş merkezlerine, çarşı ve diğer alışveriş yerlerinde (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri gibi) kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatlerinde bulunmalarına, diğer saatlerde girişlerinin yasaklanmasına; spor merkezleri, spor tesisleri ve spor salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate gibi) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenman ve faaliyetlere bireysel sporcu olarak, ayrıca tüm spor müsabakalarına seyirci olarak katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, 65 yaş ve üstü kişilerin halen bir iş yerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelemek kaydıyla bu kararlardan muaf tutulacağı bilgisi de paylaşıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
4 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı
17 Ağustos 2020 12:27		 İkinci el cep telefonu ve tablet satışı için düzenleme
17 Ağustos 2020 11:37
Bakan Kurum: Millet bahçeleri toplanma alanları olacak
17 Ağustos 2020 11:12		 Alım-satımda 'kağıt tapuya' ihtiyaç kalmayacak
17 Ağustos 2020 09:34
Türkiye'nin kültürel hafızası 'Milli Kütüphane' 72 yaşında
16 Ağustos 2020 22:39		 Bakan Soylu duyurdu! 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesi dijitalleştirildi
16 Ağustos 2020 20:42
Parmaklıklar ardındaki maske üretimi 25 milyona yaklaştı
16 Ağustos 2020 16:56		 19 ilde serbest bırakılmıştı! Yozgat'ta üretime başlandı
16 Ağustos 2020 16:37
Diş hekimleri, gerekli önlemleri alarak hizmet veriyor
16 Ağustos 2020 15:35		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
16 Ağustos 2020 15:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Yeğeni ve komşusunu silahla öldüren zanlı jandarmaya teslim oldu12:18 - Valilik uyardı: Sevgili Ankaralılar tehlike hala geçmiş değil!12:17 - Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamalarda yeni düzenleme12:06 - 'Ülkemiz deprem kuşağında bu yüzden depremlere her zaman hazırlıklı olmalıyız'12:02 - Van'daki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu şehit oldu12:00 - Gün ortası döviz fiyatları
12:00 - 'Uzaktan eğitimin standardını aile belirler'11:57 - Yasal sınırı aştığı gerekçesiyle indirilen yolcu, minibüsün camını kırdı11:42 - Bilim Kurulu Üyesi: Grip aşısı olun, ikisi birden öldürücü olabilir11:42 - Ateş Kara: Aşı, bağışıklık için çok önemli11:40 - Tatilde tedbirsizliğin bedeli: Son 45 günün en yüksek vaka sayısı11:37 - İkinci el cep telefonu ve tablet satışı için düzenleme
11:32 - 'Türkiye 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahip'11:30 - TÜBİTAK şampiyonu genç, bilim adamı olmak istiyor11:16 - Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi11:15 - Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor kırıldı11:12 - Bakan Kurum: Millet bahçeleri toplanma alanları olacak
11:12 - 'Cinlerim var' diyerek dolandırmadan beraat almıştı, Yargıtay'dan kötü haber
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
Metropoll'ün anketine göre kararsızlar 3. parti
Farabi'ye göre kamu yöneticilerinde aranan özellikler
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de, GYUS sözlü sınavında, adayların haklarını yedi
Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor
Alım-satımda 'kağıt tapuya' ihtiyaç kalmayacak
İLKSAN'a seçilen 3 yeni MEB bürokratı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ev karantinası 3
İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum 1
van 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 2
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 1
sözlükte bugün 1
manisa 1
hırsız 1
Uyku göz bandı 1
Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim 4
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Çorum Laçin SYDV Personel Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
44. Bakım Fabrika Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TEİAŞ 150 teknisyen alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam