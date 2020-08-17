Valilik uyardı: Sevgili Ankaralılar tehlike hala geçmiş değil!
Ankara Valiliği sosyal medya hesabından virüs uyarısında bulundu
|17 Ağustos 2020 12:18
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