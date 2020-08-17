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Valilik uyardı: Sevgili Ankaralılar tehlike hala geçmiş değil!

Ankara Valiliği sosyal medya hesabından virüs uyarısında bulundu
 17 Ağustos 2020 12:18
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Valilik uyardı: Sevgili Ankaralılar tehlike hala geçmiş değil!

Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:Sevgili Ankaralılar tehlike hala geçmiş değil Lütfen unutmayalım; Korona virüse karşı alacağımız en önemli tedbir Maske Mesafe ve Temizlik Uyarısında bulundu
Memurlar.Net
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