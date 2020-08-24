Memurlar, ticari araç alabilir mi?

Soru: Merhaba bende devlet hastanesine yeni atandım, kendi adıma ticari araç alabilir miyim?

Cevap: 657 sayılı Kanunda memurlar için getirilen yasaklardan biri ticaret yapma ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağıdır. Kanunda bu fiilin karşılığı olarak kademe ilerlemesinin durdurulması cezası öngörülmüştür.

Kanunun yasak kapsamını düzenleyen 28. maddesinde, "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler." denilmektedir.

Madde hükmünde yapılmasına izin verilen faaliyetlere ilave olarak yasaklama kapsamına girmeyen durumların da ticaret yapma ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma olarak değerlendirilemeyeceği kanaatindeyiz.

Diğer taraftan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 8. maddesinde ise, "Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç)." hükmü yer almaktadır. Madde hükmünde yasaklanan kazanç getirici işin kapsamıyla ilgili açıklık olmadığı için bu konuda 657 sayılı Kanunun 28. maddesi esas alınmaktadır.

Yasak kapsamını belirledikten sonra memurun veya sözleşmeli personelin ticari araç sahibi olmasının tek başına bir sorun oluşturmayacağı kolayca anlaşılabilecektir. İsterse tır sahibi olunsun yukarıda açıkladığımız yasak kapsamına giren faaliyetler yapılmadığı sürece ticaret ve kazanç getirici faaliyet yasağı ihlal edilmeyecektir.