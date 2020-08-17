Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ilanında, kadroların yarısında kişiye özel sertifika şartları var!

Pandemi sebebiyle üniversitelere tahsis edilen sözleşmeli sağlık personeli kadroları için yükseköğretim kurumları tarafından bireysel olarak ilanlar verilmeye devam edilmektedir.

Üniversitelerin herhangi bir kontrole tabi olmaksızın özel şartlarını kendileri belirlemesi sebebiyle, belirli adayları tarif eder şekilde ilana çıkmaları neticesinde KPSS puanı çok düşük adayların yerleştiğini buradan sizlere sıklıkla paylaşıyoruz.

Bu konu hakkında yeni bir örnek ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından yapılmıştır. 10 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen sözleşmeli sağlık personeli alım şartlarına baktığımızda çoğu kadroda belirli adayları tarif eder şekilde sertifikalara yer verildiği görülmektedir.

Onlardan bazıları;

-YENİDOĞAN BAKIM UYGULAMALARI MODÜL EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ.

- NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMI UYGULAYICI SERTİFİKASI

-İLK YARDIMCI BELGESİ VE TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASI

-KOMBİNE ELEKTROTERAPİ CİHAZI, VAKUM CİHAZI, DEFİBRİLATÖR CİHAZI, EKG CİHAZI, KOAGÜLASYON CİHAZI VE HEMATOLOJİ ANALİZÖRLERİ CİHAZI KULLANICI EĞİTİMİ SERTİFİKALARI.

-SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM TAMAMLAMA KURSU KAPSAMINDA ALET DESTEKLİ YUMUŞAK DOKU MANİPİLASYONU EĞİTİMİ SERTİFİKASI.

-UZAY TERAPİ SİSTEMİ GELİŞİM KURSU SERTİFİKASI.

-MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ (MMPI) UYGULAYICI BELGESİ.

-HAEMONETICS CİHAZI ÜZERİNE UYGULAMA EĞİTİMİ SERTİFİKASI.

-EKG CİHAZI KULLANIMI VE CİHAZIN TEMEL İŞLEYİŞİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ.

Yukarıda sıraladığımız sertifikalar ya da katılım belgeleri ilanda yer alanlardan bazıları... Üniversite tarafından istenilen adayların kazanmaları için kadroların neredeyse hepsinde bu tarzdan belgelerle başvurular sınırlandırılmaya çalışılmıştır.

Üniversitelerin çıkmış olduğu ilanlarda belirlediği özel koşulların kişiyi tanımlamaya yönelik olarak KPSS puan rekabetini engelleyecek nitelikte olmasının , Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edeceği, bu haliyle diğer adaylar tarafından dava konusu edilmesi halinde yargı makamları tarafından yerleştirme işlemlerinin iptal edileceği, kişiler açısından mağduriyetler yaratacağı açıktır .

Bu kapsamda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından KPSS puanlarının yarışına imkan sağlayacak şekilde yeniden "genel bir şekilde" ilan edilmesi son derece yararlı olacaktır!

Üniversitenin yayınladığı ilanları görmek için tıklayınız.