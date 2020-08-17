1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ilanında, kadroların yarısında kişiye özel sertifika şartları var!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli sağlık personeli alım ilanlarında kişiye özel sertifikalara yer verildi.
 17 Ağustos 2020 12:56
Yazdır
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ilanında, kadroların yarısında kişiye özel sertifika şartları var!

Pandemi sebebiyle üniversitelere tahsis edilen sözleşmeli sağlık personeli kadroları için yükseköğretim kurumları tarafından bireysel olarak ilanlar verilmeye devam edilmektedir.

Üniversitelerin herhangi bir kontrole tabi olmaksızın özel şartlarını kendileri belirlemesi sebebiyle, belirli adayları tarif eder şekilde ilana çıkmaları neticesinde KPSS puanı çok düşük adayların yerleştiğini buradan sizlere sıklıkla paylaşıyoruz.

Bu konu hakkında yeni bir örnek ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından yapılmıştır. 10 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen sözleşmeli sağlık personeli alım şartlarına baktığımızda çoğu kadroda belirli adayları tarif eder şekilde sertifikalara yer verildiği görülmektedir.

Onlardan bazıları;

-YENİDOĞAN BAKIM UYGULAMALARI MODÜL EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ.

- NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMI UYGULAYICI SERTİFİKASI

-İLK YARDIMCI BELGESİ VE TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASI

-KOMBİNE ELEKTROTERAPİ CİHAZI, VAKUM CİHAZI, DEFİBRİLATÖR CİHAZI, EKG CİHAZI, KOAGÜLASYON CİHAZI VE HEMATOLOJİ ANALİZÖRLERİ CİHAZI KULLANICI EĞİTİMİ SERTİFİKALARI.

-SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM TAMAMLAMA KURSU KAPSAMINDA ALET DESTEKLİ YUMUŞAK DOKU MANİPİLASYONU EĞİTİMİ SERTİFİKASI.

-UZAY TERAPİ SİSTEMİ GELİŞİM KURSU SERTİFİKASI.

-MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ (MMPI) UYGULAYICI BELGESİ.

-HAEMONETICS CİHAZI ÜZERİNE UYGULAMA EĞİTİMİ SERTİFİKASI.

-EKG CİHAZI KULLANIMI VE CİHAZIN TEMEL İŞLEYİŞİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ.

Yukarıda sıraladığımız sertifikalar ya da katılım belgeleri ilanda yer alanlardan bazıları... Üniversite tarafından istenilen adayların kazanmaları için kadroların neredeyse hepsinde bu tarzdan belgelerle başvurular sınırlandırılmaya çalışılmıştır.

Üniversitelerin çıkmış olduğu ilanlarda belirlediği özel koşulların kişiyi tanımlamaya yönelik olarak KPSS puan rekabetini engelleyecek nitelikte olmasının, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edeceği, bu haliyle diğer adaylar tarafından dava konusu edilmesi halinde yargı makamları tarafından yerleştirme işlemlerinin iptal edileceği, kişiler açısından mağduriyetler yaratacağı açıktır.

Bu kapsamda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından KPSS puanlarının yarışına imkan sağlayacak şekilde yeniden "genel bir şekilde" ilan edilmesi son derece yararlı olacaktır!

Üniversitenin yayınladığı ilanları görmek için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ALES/1 sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
16 Ağustos 2020 12:45		 Konya Büyükşehir, makam şoförü almak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı
15 Ağustos 2020 00:05
Kriteri taşıyan tek kişi Dekanın kızı çıktı
14 Ağustos 2020 09:09		 Mansur Yavaş, ilk 200'de yer alanların dörtte üçünü elendi
13 Ağustos 2020 19:25
2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı
13 Ağustos 2020 11:35		 2020/1 KPSS tercih sonuçları yine 1 günde açıklanamadı
12 Ağustos 2020 09:14
Yüksek KPSS puanlı adaylar elendi. Mansur Yavaş, 'liyakate göre aldık' dedi
11 Ağustos 2020 23:13		 Ankara Büyükşehir, itfaiye eri alım sonuçlarını açıkladı
11 Ağustos 2020 20:59
Öğretim görevlisi alımında 'desen sınavı' yapılabilir mi?
11 Ağustos 2020 14:05		 YÖK, bu alıma da soruşturma başlatmalı! Sınavı, kadronun ilan edildiği bölüm başkanının eşi kazandı
11 Ağustos 2020 10:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:23 - İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı14:16 - Kaza sonrası yol kenarında bekleyen sürücüye otomobil çarptı14:12 - Bakanlar depremi simülasyonda yaşadı14:04 - Bu ilde memurlar kurumlara HES kodu ile girecek13:59 - İstanbul 2 Nolu Baro'nun kurulması için ilk adım atıldı13:55 - 44 yaşında 100 bin lira teklif ettiler satmadı
13:52 - 2 kişiyi öldürdükten sonra dondurma yemiş13:45 - Prof. Ateş Kara: Propolis ve diğer arı ürünleri bağışıklık için çok önemli13:40 - Bakan Soylu 'bir korkumu söyleyeyim' deyip uyardı13:35 - İnsanlık ölmemiş...Topladığı şeftalinin parasını ağaca astı13:29 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü13:27 - Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluğunu anlatan 'Altın Tren' için geri sayım başladı
13:26 - KPSS adayları bu fırsat kaçmaz!13:26 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'dakikada 12 nefes' uyarısı13:24 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti13:19 - Uzmanlardan İstanbul için deprem uyarısı: Eli kulağında13:13 - Meteoroloji 6 ili yarın için uyardı
13:13 - Eğitim-Bir-Sen, İLKSAN Genel Kurulu'nu yargıya taşıyacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
Metropoll'ün anketine göre kararsızlar 3. parti
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de, GYUS sözlü sınavında, adayların haklarını yedi
Bilim Kurulu Üyesi: Grip aşısı olun, ikisi birden öldürücü olabilir
Farabi'ye göre kamu yöneticilerinde aranan özellikler
4 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı
Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uyku göz bandı 1
mame thiam 1
diyarbakır'daki sosyal deney 2
ev karantinası 3
corona virüs vaka sayısı 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 2
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 1
bernard mensah 1
İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum 1
izzet yıldızhan 1
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam