1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Almanya'da Türk gence 'George Floyd' muamelesi

Aracı yanlış yere park etmeleri sonrası orantısız şiddet uygulayan polis hakkında şikayetçi olan Fatma Gök: Polislerden biri büyük oğlumun bacaklarına, diğeri ise boynuna baskı yapıyordu. Bu 10 dakika sürdü. Oğlumun nefes alamadığını söyleyip bırakmalarını istedim. George Floyd olayını hatırlatarak 'Oğlumu öldüreceksiniz' diye bağırdım
 17 Ağustos 2020 12:56
Yazdır

Almanya'nın Mülheim an der Ruhr kentinde polisin, ABD'li siyahi George Floyd'un öldürülmesine neden olan olaydaki gibi Türk gencin boynuna dakikalarca bastırarak şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Mülheim an der Ruhr kentinde yaşayan Gök ailesi, polis şiddetine maruz kaldıkları için şikayette bulundu.

Anne Fatma Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın 8 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşandığını anlattı.

Yanlış araç park etme nedeniyle polis çağrıldığını belirten Gök, şunları söyledi:

"Çekici geldi aracı çekmek için. Eşim çekiciyi kullanan kişiye cezayı kabul ettiğini, aracı indirmesini istedi. Burada çekici şoförü de tamam dedi. Ancak bu arada karşı tarafta polis iki oğlum ile tartıştı. Çocuklarım da neden böyle davrandıkları yönünde sözler sarf edince çocuklarımın üzerine yürüyüp tartaklamaya başladılar. Bunlar yetmezmiş gibi kelepçe taktılar. Eşim de polislere müdahale etmek isterken onu da yere yatırıp dizleriyle üzerine basarak kontrol altında tutmaya çalıştılar. Polislerden biri büyük oğlumun bacaklarına, diğeri ise boynuna baskı yapıyordu. Bu 10 dakika sürdü. Oğlumun nefes alamadığını söyleyip bırakmalarını istedim. George Floyd olayını hatırlatarak 'Oğlumu öldüreceksiniz.' diye bağırdım. Eşim ve büyük oğlum bir gece nezarethanede kaldı. Ufak oğlum 16 yaşında olması nedeniyle 3 saat sonra serbest bırakıldı."

Büyük oğlunun ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd gibi muamele gördüğünü ifade eden Gök, eşi ve çocuklarının bırakılması için yalvarmasına rağmen polisin kendisine alaycı cevaplar verdiğini anlattı.

Olayın ardından Türk Başkonsolosluğu yetkililerinin kendilerini ziyarete geldiğini dile getiren Fatma Gök, "Devletimizin yanımızda görmek bizi çok mutlu etti. Yetkililerden Allah razı olsun." dedi.

Gök ayrıca, polisler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktararak, "Hangi çağda yaşıyoruz. Bu tür şiddet ve muamele kabul edilemez." diye konuştu.

Almanya'da bir diğer polis şiddeti ise Düsseldorf'ta 15 Ağustos Cumartesi günü yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin, aynı Floyd vakasındaki gibi kent merkezinde bir kişinin boynuna diziyle bastırdığı görülüyor.

İki polis memurunun görüntüyü çeken kişinin uyarılarına aldırış etmediği ve yerde yatan kişinin boynuna bastırmaya devam ettikleri görülebiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Libya'da
17 Ağustos 2020 13:04		 Dünya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 827 bini geçti
17 Ağustos 2020 09:28
Rusya'nın bulduğu aşı en geç 1 aya kadar sivillere uygulanacak
17 Ağustos 2020 08:01		 ABD, ihtiyaç duyulan Covid-19 testlerini karşılayamıyor
16 Ağustos 2020 19:15
Bir aşı haberi de Hindistan'dan: Üretimine hazırız
16 Ağustos 2020 18:59		 ABD'de okullar açıldıktan sonra virüs vakaları arttı
16 Ağustos 2020 08:57
Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı
15 Ağustos 2020 11:37		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 357 bini geçti
15 Ağustos 2020 09:39
ABD, Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
14 Ağustos 2020 18:33		 Türkiye, Rus turistlerin değişmeyen gözdesi
14 Ağustos 2020 18:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:23 - İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı14:16 - Kaza sonrası yol kenarında bekleyen sürücüye otomobil çarptı14:12 - Bakanlar depremi simülasyonda yaşadı14:04 - Bu ilde memurlar kurumlara HES kodu ile girecek13:59 - İstanbul 2 Nolu Baro'nun kurulması için ilk adım atıldı13:55 - 44 yaşında 100 bin lira teklif ettiler satmadı
13:52 - 2 kişiyi öldürdükten sonra dondurma yemiş13:45 - Prof. Ateş Kara: Propolis ve diğer arı ürünleri bağışıklık için çok önemli13:40 - Bakan Soylu 'bir korkumu söyleyeyim' deyip uyardı13:35 - İnsanlık ölmemiş...Topladığı şeftalinin parasını ağaca astı13:29 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü13:27 - Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluğunu anlatan 'Altın Tren' için geri sayım başladı
13:26 - KPSS adayları bu fırsat kaçmaz!13:26 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'dakikada 12 nefes' uyarısı13:24 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti13:19 - Uzmanlardan İstanbul için deprem uyarısı: Eli kulağında13:13 - Meteoroloji 6 ili yarın için uyardı
13:13 - Eğitim-Bir-Sen, İLKSAN Genel Kurulu'nu yargıya taşıyacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
Metropoll'ün anketine göre kararsızlar 3. parti
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de, GYUS sözlü sınavında, adayların haklarını yedi
Bilim Kurulu Üyesi: Grip aşısı olun, ikisi birden öldürücü olabilir
Farabi'ye göre kamu yöneticilerinde aranan özellikler
4 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı
Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 1
afedersin hdp 2
mahalle düğünleri 4
İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum 1
erkek doğmadı çöpe attık 1
bernard mensah 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 2
manisa 1
17 ağustos marmara depremi 1
geçmiş olsun 1
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Çorum Laçin SYDV Personel Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
44. Bakım Fabrika Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TEİAŞ 150 teknisyen alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam