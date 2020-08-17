Bolu'da yaşlı çifti yangın ayırdı: 1 ölü
|17 Ağustos 2020 13:10
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Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Dereköy köyünde iki katlı evde çıkan yangında 64 yaşındaki felçli hasta Hasan Hüseyin Sarıca hayatını kaybetti. Sarıca'nın eşi ise son anda kurtarıldı.
Yangın, dün gece saatlerinde Mengen ilçesine bağlı Dereköy köyündeki Hasan Hüseyin Sarıca'ya (64) ait iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı evde çıkan yangını gören Sarıca'nın komşuları durumu itfaiyeye haber verdi. Alevlerin büyüdüğünü gören köylüler, evde bulunan Neriman Sarıca'yı (60) camdan dışarı çıkarttı. Köylülerin tüm çabasına rağmen eşi kurtarılan felçli Hasan Hüseyin Sarıca'ya ise ulaşamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatliklik müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının söndürülmesi sonrasında AFAD ve jandarma ekiplerince evde yapılan incelemelerde Hasan Hüseyin Sarıca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sarıca'nın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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