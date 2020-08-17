Meteoroloji 6 ili yarın için uyardı

Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın, Güney Ege'de de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.