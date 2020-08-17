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Eğitim-Bir-Sen, İLKSAN Genel Kurulu'nu yargıya taşıyacak

Eğitim-Bir-Sen, Yetkisiz temsilcilerle yapılan genel kurulu ve alınan kararları da yargıya taşıyacaklarını açıkladı
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Eğitim-Bir-Sen, İLKSAN Genel Kurulu'nu yargıya taşıyacak

Eğitim-Bir-Sen, Yetkisiz temsilcilerle yapılan genel kurulu ve alınan kararları da yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklama

Her seçim öncesi ana statüsünde değişiklikler yaparak denetim ve hesap verme yükümlülüğünden kaçınan İLKSAN yönetimi, yeni bir skandala daha imza atmış ve görev süresi sona eren, sandık üyesini temsil etme yetkisini kaybeden delegelerle hukuksuz bir kongre yaparak yeni yönetimi belirlemiştir. Eski delege ile yeni yönetimi seçme kurnazlığına tevessül ederek üye iradesini gasbeden bu anlayış, zaten tartışmalı olan Sandığa yönetimin hangi gözle baktığını bir kez daha ortaya koymuştur.

İLKSAN Ana Statüsü'ne 2017 tarihinde eklenen geçici 1. maddede yer alan, "Bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren, 4 yıl süreyle seçilen mevcut İlçe ve İl Temsilcilerinin görev süreleri 6 yıla çıkarılmış sayılır" hükmünün sendikamızın açtığı dava sonucunda Danıştay'ca iptali neticesinde, 2016 yılında yapılan temsilcilik seçimlerinde seçilen temsilcilerin görev süreleri Haziran 2020 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Bu çerçevede, öncelikle İLKSAN ilçe ve il temsilcileri seçimlerinin gerçekleştirilmesinin ardından genel kurulun toplanması gerekirken, İLKSAN, seçim sandığını üyesinin önünden kaçırarak, görev süresi sona eren yetkisiz temsilcilerle hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde genel kurul yapmıştır.

İLKSAN'ın yangından mal kaçırırcasına seçime gitmeksizin yönetim ve denetim organlarının belirlenmesi gündemiyle genel kurul yapmasındaki telaşının, Sandık yönetimindeki yetersizliği ve beceriksizliği örtme gayretinin bir sonucu olduğunu üyeler rahatlıkla görebiliyor. Ancak, hukuku çiğneyerek üyesinin önüne seçim sandığını koymaktan imtina eden, üyesinin iradesini hiçe sayan, hizmet etmemekte istikrarlı olduğu üyesinin dört yılda bir eline geçen oy kullanma hakkını gasbeden bu hukuk ve kanun tanımaz zihniyeti şimdi bütün Türkiye görmüş oldu.

Teatral bir kurguyla üye iradesini boşa çıkaran, baştan sona hukuksuzluk ve ahlaksızlık içeren bu İLKSAN genel kurulu da, bu kurulda seçilen kişilerce yönetilen Sandığın iş ve işlemleri de şaibeli hale gelmiştir.

İLKSAN'ın benzer yardımlaşma sandıkları gibi üyelerine sunduğu hizmetlerle gündeme gelmek yerine, yolsuzluk, usulsüzlük, zarar-ziyan ve üyeye Bakanlık müfettişleri eliyle baskı uygulamak gibi konularla gündeme gelmesi, Sandığın nasıl yönetildiğinin de, üyesine hiçbir katkı sunamadığının da açık bir delilidir.

Sendika olarak, İLKSAN yönetiminin keyfiliklerine ve hukuksuzluklarına karşı durmaya, mağdur edilen, aidatları gasbedilen, hizmet alamayan, oy kullanma ve hesap sorma hakkı ellerinden alınan Sandık üyelerinin haklarını korumaya devam edeceğiz.

Daha önce, görev süresi sona eren temsilcilik seçimlerinin gerçekleştirilmesi talebimizin reddini dava konusu etmiştik. Yetkisiz temsilcilerle yapılan söz konusu hukuksuz genel kurulu ve alınan kararları da yargıya taşıyacağız.

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