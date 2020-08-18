Kadrolara başvuran 965 adayın 559'u sertifika şartından elendi
|18 Ağustos 2020 00:05
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından 06 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilen sözleşmeli sağlık personeli kadroları için belirlenen özel şartların büyük çoğunlukla adayları tarif ettiği, haksız rekabete yol açtığını ve ilgili üniversite tarafından düzeltilmesi gerektiğine dikkat çekmiştik.
Ancak, üniversite tarafından bu konu hakkında herhangi bir geri adım atılmamış olup, söz konusu yerleştirme sonuçları ise 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla web sayfası üzerinden duyurmuştur.
Yerleştirme sonuçlarını incelediğimizde, özellikle sertifika/katılım belgesi gibi belirli bir adayı tarif eden kadrolar için yalnızca birer kişilerin şartları taşıdığı, örneğin 56 kişinin başvurduğu DSP 02 kodlu ilanda; "Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak. 3. Basamak üniversite hastanelerinde en az 4 yıl acil servis olmak üzere toplam en az 9 yıl deneyim sahibi olmak. Kan ve kan ürünleri transfüzyonu ya da kanamalı hastaya yaklaşım konularında eğitim almış olmak" şartı yer aldığından 55 kişi doğrudan elenmiştir. Haliyle yer alan bu şartı sadece bir kişi taşımış, ilanın ülkemizde bir kişiye yönelik olduğu da tescillenmiştir.
Aşağıda sizler için hazırladığımız tablodan diğer alımlardaki durumları da görebilirsiniz. Kişiye özel olduğunu dile getirdiğimiz tüm kadrolarda KPSS puan rekabeti yaşanmamış, özel şartları hep belirli kişiler sağlamıştır.
Öte yandan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından kazanan adaylar ile eksik belgeden dolayı elenen adayların da KPSS Puanları kamuoyuna ilan edilmemiştir. Haliyle, kişiye özel olduğu açık olan bu kadrolara yerleşen adayların yerleştirme puanları kamuoyundan gizlenmiştir.
İŞTE SONUÇLAR VE ELENEN ADAY SAYILARI
|
BAŞVURU KODU
|
KADRO SAYISI
|
BAŞVURAN ADAY SAYISI
|
EKSİK/GEÇERSİZ BELGEDEN ELENEN ADAY SAYISI
|
EB01
|
1
|
6
|
5
|
BY01
|
1
|
17
|
16
|
LAB03
|
1
|
8
|
7
|
LAB02
|
1
|
7
|
6
|
LAB01
|
1
|
1
|
DSP05
|
1
|
46
|
45
|
DSP04
|
1
|
9
|
8
|
DSP03
|
1
|
5
|
4
|
DSP02
|
1
|
56
|
55
|
DSP01
|
1
|
3
|
2
|
ST40
|
1
|
6
|
5
|
ST38
|
1
|
3
|
2
|
ST37
|
1
|
17
|
16
|
ST36
|
1
|
3
|
2
|
ST35
|
1
|
3
|
2
|
ST34
|
1
|
2
|
1
|
ST33
|
1
|
13
|
12
|
ST32
|
1
|
16
|
15
|
ST31
|
1
|
21
|
20
|
ST30
|
1
|
18
|
17
|
ST29
|
1
|
3
|
2
|
ST28
|
1
|
3
|
2
|
ST27
|
43
|
32
|
ST26
|
1
|
6
|
5
|
ST25
|
1
|
18
|
17
|
ST24
|
1
|
2
|
1
|
ST23
|
1
|
4
|
3
|
ST22
|
1
|
6
|
5
|
ST21
|
1
|
1
|
ST20
|
1
|
2
|
1
|
ST19
|
1
|
2
|
1
|
ST18
|
1
|
2
|
1
|
ST17
|
1
|
2
|
1
|
ST16
|
3
|
1
|
ST15
|
1
|
2
|
1
|
ST14
|
1
|
2
|
1
|
ST13
|
1
|
2
|
1
|
ST12
|
1
|
42
|
41
|
ST11
|
1
|
53
|
50
|
ST10
|
1
|
80
|
77
|
ST09
|
1
|
10
|
8
|
ST08
|
3
|
13
|
9
|
ST07
|
1
|
42
|
40
|
ST06
|
1
|
74
|
72
|
ST05
|
1
|
62
|
61
|
ST04
|
1
|
22
|
21
|
ST03
|
1
|
24
|
23
|
ST02
|
1
|
24
|
23
|
HM23
|
1
|
15
|
14
|
HM22
|
2
|
14
|
12
|
HM21
|
1
|
12
|
11
|
HM20
|
1
|
19
|
18
|
HM18
|
2
|
4
|
2
|
HM17
|
2
|
9
|
6
|
HM16
|
2
|
12
|
10
|
HM15
|
1
|
3
|
2
|
HM11
|
2
|
11
|
9
|
HM10
|
2
|
9
|
7
|
HM09
|
1
|
4
|
3
|
HM08
|
1
|
6
|
5
|
HM07
|
3
|
12
|
9
|
HM06
|
1
|
4
|
3
|
HM05
|
2
|
7
|
3
|
HM04
|
1
|
3
|
2
|
HM03
|
1
|
5
|
4
|
HM02
|
1
|
7
|
6
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