Sağlık Bakanı Koca'dan 'dakikada 12 nefes' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıklı bir yetişkinin dakikada ortalama 12 kez nefes aldığını ve Covid-19 sebebi ile akciğerinde pnömoni oluşan hastanın entübasyon işlemi olmadan bunu başaramayacağını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Sağlıklı bir yetişkin dakikada ortalama 12 kez nefes alır. Farkında bile olmadan. Covid-19'un akciğerinde pnömoniye yol açtığı hastaysa, bütün enerjisini nefes almak için harcasa bile, bunu başaramaz. Hastaya, onu hayatta tutacak oksijen, zor bir yöntem olan entübasyonla verilir" ifadelerini kullandı.