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Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluğunu anlatan 'Altın Tren' için geri sayım başladı

Kurtuluş Savaşı döneminin en özel kesitlerinden birini beyaz perdeye yansıtacak olan "Altın Tren" için geri sayım başladı. "Altın Tren" filmi Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi dostluk yolculuğunda önemli bir hikayeyi konu alıyor.
 17 Ağustos 2020 13:27
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Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluğunu anlatan 'Altın Tren' için geri sayım başladı

İki kardeş devlet Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihe damga vuran dayanışması, "Altın Tren" ile beyaz perdeye yansıyor. "Altın Tren" filminde, "İki devlet, tek millet" olan Türkiye ve Azerbaycan'ın yüzyıl önce ülke olma yolunda işgal güçlerine karşı omuz omuza verdiği büyük mücadelenin hikayesi anlatılıyor.

Tarihi bir dostluktan doğan, özel ve gerçek bir hikayeyi, sinemanın büyüsü ile beyaz perdeye yansıtan "Altın Tren"' filminin yapımcılığını Skala Yapım üstleniyor. Yüksek bütçeli bu yapımın hazırlığına başlayan Skala Yapım, tarihin sayfalarına ışık tutacak bu filmi, Az?rbaycanfilm işbirliğinde yapıyor.

Skala Yapım bu film ile Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluğunu pekiştirmeyi, gerçek ve özel bu hikayeyi gün yüzüne çıkarmayı ve milyonlara ulaştırmayı hedefliyor.

Tarihin tozlu raflarından beyaz perdeye yansıyan özel bir hikaye...

"Altın Tren", Kurtuluş Savaşı'nın tüm şiddetiyle sürdüğü, Türk Ordusu'nun kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu bir dönemde, Azerbaycan ile yapılan işbirliği ve yardımlaşma hikayesini gözler önüne seriyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Neriman Nerimanov ve Kazım Karabekir'in liderliğinde oluşturulan stratejiyle bir araya getirilen özel bir ekip, Azerbaycan'ın yaptığı yardımın Ankara'ya ulaştırılmasında görevlendirilir. Bu zorlu görevi kabul eden ekip, zamana ve düşmana karşı büyük bir mücadeleye atılır.

Kafkasya Bölgesi üzerinde birçok plan yapmış olan düşmanın, halka verdiği acı ve ıstıraba tanık olan ekibin görevi oldukça zordur. İngiliz ve Rus ajanların sinsi oyunları ve Ermeni çetelerinin saldırılarına, soğuk, pusu ve fikir ayrılıkları da karışınca her ne pahasına olursa olsun başarmaları gereken görev tehlikeye girer.

Çekimlerine 2021 yılı Mart ayında başlanacak Altın Tren filmi, bu büyük mücadelenin zorluğunu ve olağanüstü aksiyonunu, duygu yüklü bir anlatımla seyircisiyle buluşturacak.

Skala Yapım, Türkiye - Azerbaycan ortaklığında yapılan ve kalabalık bir oyuncu kadrosunu bir araya getirecek olan film için kast görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın tarih boyunca tüm dünyaya örnek olan eşine az rastlanır dostluğuna ve diplomatik ilişkilerine atıfta bulunan "Altın Tren" filminin, 2022 yılı Nisan ayında vizyona girmesi bekleniyor.
Memurlar.Net
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