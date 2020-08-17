1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ele alınırken, iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurgulandı
 17 Ağustos 2020 13:29
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alınarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ortak mücadele hususları değerlendirildi.

Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider yakın iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladı.

Görüşmede iki lider, Suriye'deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu 'bir korkumu söyleyeyim' deyip uyardı
17 Ağustos 2020 13:40		 Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluğunu anlatan 'Altın Tren' için geri sayım başladı
17 Ağustos 2020 13:27
'Ülkemiz deprem kuşağında bu yüzden depremlere her zaman hazırlıklı olmalıyız'
17 Ağustos 2020 12:06		 Metropoll'ün anketine göre kararsızlar 3. parti
17 Ağustos 2020 10:10
PKK-PYD çatışması! Petrol için birbirlerine düştüler
17 Ağustos 2020 07:10		 Atina'nın Meis'te dört ihlali
17 Ağustos 2020 07:05
Hadsiz Biden, Türkiye'de kimleri destekliyor?
17 Ağustos 2020 06:10		 Türkiye'den Ermenistan'a 'Doğu Akdeniz' tepkisi: Hadsizlik ve sorumsuzluk örneği
17 Ağustos 2020 02:35
17 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
17 Ağustos 2020 00:02		 Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı
16 Ağustos 2020 23:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:23 - İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı14:16 - Kaza sonrası yol kenarında bekleyen sürücüye otomobil çarptı14:12 - Bakanlar depremi simülasyonda yaşadı14:04 - Bu ilde memurlar kurumlara HES kodu ile girecek13:59 - İstanbul 2 Nolu Baro'nun kurulması için ilk adım atıldı13:55 - 44 yaşında 100 bin lira teklif ettiler satmadı
13:52 - 2 kişiyi öldürdükten sonra dondurma yemiş13:45 - Prof. Ateş Kara: Propolis ve diğer arı ürünleri bağışıklık için çok önemli13:40 - Bakan Soylu 'bir korkumu söyleyeyim' deyip uyardı13:35 - İnsanlık ölmemiş...Topladığı şeftalinin parasını ağaca astı13:29 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü13:27 - Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluğunu anlatan 'Altın Tren' için geri sayım başladı
13:26 - KPSS adayları bu fırsat kaçmaz!13:26 - Sağlık Bakanı Koca'dan 'dakikada 12 nefes' uyarısı13:24 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti13:19 - Uzmanlardan İstanbul için deprem uyarısı: Eli kulağında13:13 - Meteoroloji 6 ili yarın için uyardı
13:13 - Eğitim-Bir-Sen, İLKSAN Genel Kurulu'nu yargıya taşıyacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi sinyali verdi: Birçok alanda kısıtlama gelebilir
Kamu hizmetine girişte adalet ve ahlak sorunu!
Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
Virüse yakalanan hemşire, görme, tat ve koku alma duyularını kaybetti
Metropoll'ün anketine göre kararsızlar 3. parti
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de, GYUS sözlü sınavında, adayların haklarını yedi
Bilim Kurulu Üyesi: Grip aşısı olun, ikisi birden öldürücü olabilir
Farabi'ye göre kamu yöneticilerinde aranan özellikler
4 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı
Erdoğan ekonomi kurmaylarını topluyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
manisa 1
corona virüs vaka sayısı 1
van 1
bernard mensah 1
geçmiş olsun 1
17 ağustos marmara depremi 1
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 1
muhittin böcek'in coronaya yakalanması 2
hırsız 1
Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz 1
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Çorum Laçin SYDV Personel Alım İlanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alım İlanı
Şenyurt Belediyesi İşçi Alacak
Aydın Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
44. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alacak
44. Bakım Fabrika Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TEİAŞ 150 teknisyen alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam